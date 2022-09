Tesla actualizará el software de un millón de sus coches por un fallo en las ventanas

Se ha conocido que la compañía Tesla está trabajando -y desplegando- una nueva actualización para algunos de sus coches eléctricos. El motivo no es ofrecer mejoras en lo que tiene que ver con las funciones que ofrece el sistema operativo, sino corregir un fallo detectado en el funcionamiento de las ventanas que es potencialmente peligroso para los usuarios. Te contamos de qué se trata.

El fallo se ha detectado y se ha conocido en un documento de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA). Lo que ocurre es que varios modelos del fabricante fallan en el uso de las ventanas, ya que al cerrar estas en ocasiones se ejerce excesiva fuerza que puede elegir a ser perjudicial para los usuarios. Por lo tanto, se debe corregir y, para ello, se lanza la mencionada actualización.

Un problema que no es especialmente grave por el momento

Esto lo decimos debido a que, por el momento, en Tesla no tienen conocimiento alguno de problemas de lesiones o similar por la fuerza que ejercen las ventanas al subirse. Es decir, que el fallo es de los que se tiene que solucionar, pero no resulta sencillo que nadie salga herido por este motivo. Pero no deja de ser curioso que el sistema de detección de obstáculos que tienen los coches de la compañía norteamericana no entre en funcionamiento antes de que la ventana genere una fuerza superior a la deseable.

Pixabay

¿Están afectados muchos coches de Tesla?

Pues la firma liderada por Elon Musk ha indicado que el número exacto de vehículos que se ven afectados es de 1.096.762 unidades, que no está nada mal. Los modelos que se ven afectados son los siguientes: Model 3 (2017 a 2022), Model Y (2021 y 2022); Model S y Model X (2021 y 2022). Lo ideal es esperar a la notificación de la propia Tesla que se enviará a los propietarios el 15 de noviembre, antes de nada, ya que no todos los vendidos tienen el fallo comentado y, por ahora, parece que la mayoría son de EEUU.

El caso, es que se ha detectado todo con tiempo y la reacción es rápida por parte de Tesla, por lo que este problema que no es crítico -ni mucho menos- será solucionado rápido y nadie tendrá que sufrir un pellizco en el caso de utilizar la venta de los coches eléctricos de la compañía. Por cierto, la actualización se realizará de forma inalámbrica, por lo que no se tendrá que hacer nada diferente a otras ocasiones cuando se mejora el firmware.