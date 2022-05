La mitad de los renting de coches pertenecen a las pymes

La mayoría de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) optan por contratar servicios de renting de coches. La Asociación Española de Renting (AER) asegura que desde el año 2015 ha crecido el parque de vehículos de renting contratados por las pymes. En concreto, se ha pasado de 144.960 vehículos en esa fecha a 324.323 en 2021.

Las pymes ya acaparan el 49% de los vehículos contratados en esta modalidad, advierten desde Idoneo, que aseguran que el porcentaje de vehículos adquiridos en esta época ha experimentado un crecimiento del 7,7%.

El aumento en el uso de vehículos de renting está motivado también en los últimos meses debido al incremento en el precio del carburante y la crisis de los microchips. De hecho, se espera que la tendencia siga en positivo en los próximos meses. Los expertos añaden que “los conductores ven esta forma de tener coche como la gran alternativa para sortear el aumento de los costes”.

Incremento de precios

A nivel general, los datos que barajan en la AER indican que el año pasado esta modalidad de uso de coche experimentó un crecimiento del 5% haciendo que uno de cada cinco vehículos de los que se venden actualmente en España sean de renting.

Según el CEO de Idoneo.com, Eduardo Clavijo, “en la última década cada hecho importante que afecta al automóvil no hace más que evidenciar el papel clave que juega y jugará el renting en nuestra movilidad a corto y largo plazo”.

En ese sentido, las previsiones de esta empresa son que la tendencia continúe al alza lo que queda de año, ya que las ventajas del renting para las empresas “son muy atractivas”. Clavijo sostiene que con esto no solo se refiere al “ahorro en carburante que supone adquirir un vehículo de nueva generación, cuyo nivel de precios no parece estar cerca de detenerse, sino que este modelo ofrece un mejor tratamiento fiscal y minimiza la barrera del precio del coche al no tener que hacer grandes desembolsos”.

Desde Idoneo.com recuerdan que antiguamente el renting “cosechaba un gran éxito principalmente entre las grandes empresas”, una tendencia que, según los últimos datos, está cambiando.