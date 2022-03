Netflix acelera en el negocio de los juegos con la compra de Next Games por 60 millones

Netflix acelera en su apuesta por el sector de los videojuegos. La mayor plataforma de películas y series en streaming del mundo, que empezó a ofrecer el pasado año juegos a sus suscriptores, ha alcanzado un acuerdo para adquirir al desarrollador de juegos para móviles con sede en Helsinki, Next Games, por unos 65 millones de dólares (casi 60 millones de euros) en efectivo.

La transacción se produce en plena consolidación del sector de los videojuegos, después de que las big tech hayan decidido apostar fuerte por esta industria. El pasado enero, Microsoft compró Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares (unos 60.400 millones de euros), y ese mismo mes Take-Two Interactive compró Zynga, por 12.700 millones de dólares.

Netflix se ha lanzado a comprar Next Games, el desarrollador finlandés detrás de los juegos móviles basados en su exitoso programa Cosas extrañas, extendiendo el empuje de Silicon Valley en los videojuegos. El servicio de streaming con sede en California pagará 65 millones de euros en efectivo por Next Games, que junto con Cosas extrañas también ha creado adaptaciones de Los muertos vivientes vídeo.

La lista de compras empieza a ser abultada, pues en 2016 el gigante chino Tencent también compró más del 80% de la finlandesa Supercell por 8.600 millones de dólares. Y la propia Microsoft había adquirido Bethesda y Mojang. Otros gigantes tecnológicos como Apple, Google, Amazon y Meta (Facebook), con el metaverso, están apostando fuerte por este sector.

El acuerdo alcanzado con Next Games es el más grande de Netflix en este terreno. El gigante del entretenimiento ya adquirió otro desarrollador de videojuegos, Night School Studio, el pasado septiembre. Netflix pagará 2,10 euros por acción de la compañía finlandesa, más del doble del precio de cierre de la empresa este martes.

Jari Ovaskainen, el mayor accionista de Next Games, y AMC Networks, el grupo de medios estadounidense que se asoció con el desarrollador en sus juegos Walking Dead, han asegurado que respaldan el acuerdo, lo que representa alrededor del 43% de las acciones, informa el Financial Times. Aunque la compañía se benefició del tirón del entretenimiento online con la pandemia, sus acciones habían caído casi dos tercios en los últimos 12 meses. El pasado diciembre retrocedieron tras informar de que no alcanzaría sus objetivos de ingresos para 2021. En 2020, cerró con unas ventas de 27,2 millones de euros; el 95% de sus ingresos se generaron por compras dentro de los juegos.

Las acciones de Next Games, fundada en 2013, han subido hoy un 119% tras conocerse el acuerdo de venta a Netflix. Fundada en 2013, la empresa es conocida por desarrollar juegos basados en series de éxito. Entre sus títulos más conocidos están Stranger Things: Puzzle tales, The Walking Dead:Our Wolrd, y The Walking Dead: No Man's Land.

El acuerdo, añade el FT, apunta a la estrategia de Netflix de lanzar juegos con vínculos narrativos con su cartera de contenido existente. Y ayuda a la compañía californiana a tomar posiciones en uno de los países más exitosos en el desarrollo de juegos móviles. Netflix casi se duplicaron el miércoles. Mike Verdu, el ex ejecutivo de Facebook y Electronic Arts que ahora es vicepresidente de juegos de Netflix, dijo que Next Games tenía "un equipo de gestión experimentado, un sólido historial con juegos móviles basados en franquicias de entretenimiento y sólidas capacidades operativas".

"Estamos entusiasmados de que Next Games se una a Netflix como un estudio central en una región estratégica y un mercado de talento clave, ampliando nuestras capacidades internas", añadió. Según Verdu, el objetivo de la compra es "construir un portafolio de juegos de clase mundial que disfrutarán todos los suscriptores alrededor del planeta"..

Petri Niemi, presidente de la junta directiva de Next Games, indicó, por su parte, que "la velocidad de consolidación en la industria de los juegos y el entretenimiento se está acelerando y la junta directiva ve un claro beneficio para Next Games al unir fuerzas con una de las compañías de entretenimiento más grandes del mundo". Según el acuerdo, la compra se llevará a cabo en el segundo trimestre de 2022.

Los expertos vaticinan que las operaciones que vive esta industria muestran que se está entrando en una nueva era, donde un puñado de grandes empresas tecnológicas con enormes capitalizaciones de mercado serán capaces de dominar los juegos y ofrecer el pack completo de hardware, recursos de red y contenidos.