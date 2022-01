El juez prorroga seis meses más la investigación sobre los encargos de BBVA a Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional ha acordado la prórroga por un periodo de seis meses de tres piezas del denominado 'caso Tándem', entre ellas las que investigan presuntos encargos de directivos del BBVA y de los empresarios Pérez Maura al comisario José Manuel Villarejo, mientras

que decide no acordar la de otras tres piezas separadas.



En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 prorroga las piezas identificadas con los números 9, 4 y 27 y da por concluida la investigación de las piezas 25, 10 y 26.



Respecto a la pieza en la que se investigan los presuntos encargos e directivos de BBVA a Villarejo, el juez señala que quedan por practicar varias diligencias para poder dar por concluida la investigación, entre tras seis testificales.



Añade que atendiendo a su volumen y trascendencia, así como la posibilidad e que de las diligencias acordadas se deriven otras nuevas, resulta oportuno ampliar el periodo de investigación por otros seis meses, hasta l próximo 29 de julio.



El magistrado apunta que también resta por practicar ocho declaraciones e investigados que en su momento se acogieron a su derecho a no declarar y ahora han solicitado su declaración de forma voluntaria.



Esta prórroga había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y algunos de los principales acusados, entre ellos el expresidente de la entidad Francisco González. El banco se opuso a esta prórroga.



Además de las seis declaraciones pendientes de testigos, el juez espera aún recibir respuesta de la consultora PwC que debe contestar a un requerimiento judicial para que aclarara algunos puntos del informe que le encargó el BBVA sobre la contratación del comisario y que fue incorporado a la causa el pasado mes de noviembre. Se informe involucraba a 11 directivos del BBVA en la contratación y pagos a la empresa de Villrejo, Cenyt, por lo que el magistrado aventura que de su contenido se pueden derivar nuevas diligencias.



Entre los directivos del banco que en su momento se acogieron a su derecho a no declarar y una vez levantado el secreto del sumario quieren comparecer está Eduardo Arbizu, responsable del área de Regulación y Control Interno del BBVA hasta julio de 2019, momento en que fue cesado

por su presunta participación en el encargo al comisario jubilado para investigar al presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

Además, otros investigados en esta pieza han solicitado la práctica de nuevas diligencias sobre las que el juez aún no se ha pronunciado. Igualmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe decidir sobre otras que fueron rechazadas en primera instancia por el magistrado

y que han sido recurridas.



Los encargos que están bajo la lupa del juez en la 'pieza 9' del 'caso Tándem' se refieren a trabajos realizados por Villarejo para el banco entre los años 2004 y 2017, por los que cobró algo más de 10 millones e euros. El BBVA sostiene que la investigación está agotada y que ninguna de las últimas diligencias practicadas ha arrojado datos nuevos.