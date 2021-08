La banca europea paga este año en dividendos apenas un tercio de lo previo a la pandemia

La limitación establecida por el BCE para el pago de dividendos en la banca europea ha logrado el objetivo buscado, las entidades han elevado sus provisiones y han concedido más crédito con el que ayudar a la región a afrontar la crisis por la pandemia. Y ha tenido obviamente una severa repercusión en la retribución al accionista: los dividendos entregados en los primeros meses de este año apenas han alcanzado los 10.000 millones de euros, menos de un tercio de la cuantía que habría sido habitual en un año normal.

Son las conclusiones que recoge el BCE, el supervisor bancario, en un documento publicado ayer, en el que defiende la conveniencia de su decisión de limitar los dividendos y las recompras de acciones y en el que insiste de nuevo en pedir prudencia al sector. “Los bancos no deberían liberar provisiones adicionales demasiado pronto. La prudencia es clave para cumplir el objetivo principal del BCE: asegurar que la banca puede absorber pérdidas y continuar prestando a negocios y a hogares, incluso durante una situación de crisis”.

Con el estallido de la pandemia, el BCE pidió en marzo de 20202 a los bancos suspender el pago de dividendos y no fue hasta diciembre de ese año cuando abrió un poco la mano, al permitir un pago que no superara el 15% de los beneficios de 2019 y 2020, una limitación que quedó levantada a finales de este mes de julio.

Tal decisión ha supuesto que durante el pasado año 28.000 millones de euros en dividendos permanecieran en el balance de los bancos, apuntalando su capital en un momento de fuerte crisis. Además, los bancos que restringieron sus dividendos elevaron sus provisiones en un 5,5% y su financiación a la economía real en un 2,4% respecto a los bancos que dejaron intactos sus planes de pago a sus accionistas, ya fuera por haberles retribuido con anterioridad a la recomendación del BCE o por no tener planes de pagar dividendo. Un informe publicado en marzo por el Banco de España ya señalaba en marzo que las entidades que limitaron en 2020 la retribución a sus accionistas concedieron más crédito tras la entrada en vigor de esa limitación, entre un 12% y un 23% más, que las que no lo hicieron.

La limitación en el pago del dividendo despertó las críticas del sector por su carácter generalizado. Una vez levantado el veto, el BCE analizará de forma individual las políticas de retribución al accionista de cada entidad. La institución asegura que dará prioridad a que los bancos clasifiquen sus activos de forma prudente y bajo criterios de máxima calidad. “Necesitan reconocer cualquier señal de deterioro de forma temprana”, asegura el supervisor.

El BCE reconoce que hasta el momento los datos preliminares de los que dispone sugieren que los bancos no están planificando una rápida puesta al día en su retribución al accionista a partir de octubre, cuando ya no habrá limitaciones. “En términos generales, los planes de pay out son prudentes y están por debajo de los niveles previos a la crisis”, asegura el BCE. En todo caso, y una vez levantado el veto, son numerosas las entidades que sí han aprovechado la presentación de resultados trimestrales para avanzar la recuperación de sus dividendos.

ING por ejemplo anunció que pagará 3.620 millones en dividendos en octubre, correspondientes a 2020 y 2021 y además entregará otros 1.740 millones adicionales correspondientes al pago retenido por los beneficios de 2019. En España, BBVA anunció la recuperación este año de un pay-out de entre el 35% y el 40% más una recompra de acciones por el 10% a partir de noviembre, por más de 3.000 millones de euros. Caixabank prevé distribuir en 2021 un dividendo por el 50% de su beneficio, el mismo pay-out que prevé Santander para este ejercicio.