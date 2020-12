Híbridos enchufables: bajo la óptica ecologista, lo mejor de dos mundos es discutible

Dado que, según el estudio de T&E, los PHEV no cumplen los límites de emisiones oficiales, Ecologistas en Acción, organización española que integra dicha federación, propone que la Dirección General de Tráfico les retire la etiqueta Eco que les permite ingresar en zonas restringidas. La clasificación ambiental ha cumplido cinco años y está a las puertas de una actualización conforme a lo contemplado en el plan de recuperación del sector lanzado por el Gobierno en junio.

No obstante, en la patronal de automoción Anfac aseguran no tener constancia de que se vayan a modificar las etiquetas. “Es un debate externo que no es real. Las etiquetas de la DGT son una herramienta útil y sencilla que tiene espacio de mejora, pero que aún no se ha consolidado lo suficiente entre la ciudadanía como para abordar un cambio radical. Tendría que ir asociado al lanzamiento de nuevas tecnologías y motorizaciones”, sostienen desde la asociación.

Arturo Pérez de Lucía, de Aedive, coincide en que las etiquetas han sido un instrumento de "enorme utilidad" para las políticas municipales, pero considera que, aunque llevan pocos años, "han quedado obsoletas" comparadas con el desarrollo tecnológico experimentado en los últimos años, “que ha sido espectacular”. “En cualquier caso, las decisiones que tome la DGT al respecto deberán de tener en cuenta las emisiones del vehículo atendiendo a criterios medioambientales basados en las mediciones WLTP y no en el sistema anterior, el NDEC, por una cuestión de coherencia”, matiza.

José María López, del Insia, también está de acuerdo con que “habría que darle alguna vuelta” a la clasificación medioambiental de la DGT porque algunos híbridos enchufables de carácter deportivo incorporan unos motores térmicos muy potentes, de 400 caballos de fuerza que no se corresponde con una etiqueta Eco. “No pasa nada por revisarla como se revisan los procesos de homologación y que se armonice a nivel europeo, sin perjudicar a las marcas ni a los clientes”, reflexiona.