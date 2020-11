BBVA y Sabadell, en conversaciones avanzadas para su fusión

BBVA y Banco Sabadell están negociando su fusión. La operación llega a continuación de la venta de la filial estadounidense de BBVA por 9.700 millones, operación que puso todas las miradas sobre la entidad catalana, que ha subido un 22% en Bolsa.

Ambos bancos han anunciado en sendos hechos relevantes que mantienen negociaciones. El primero en hacerlo ha sido BBVA, quien remitió un hecho relevante a la CNMV, dos horas después lo anunciaba Banco Sabadell. Carlos Torres ha contratado a JP Morgan, mientras que Sabadell ha contratado a Golmand Sachs. También se han contratado los despachos de Uría Menéndez -por parte de Sabadell- y Garrigues por la de BBVA.

Las conversaciones se iniciaron en junio. El nuevo grupo contaría con unos activos de 965.000 millones de euros y presencia en España, México, Colombia, Perú, Turquía y Reino Unido.

En su hecho relevante BBVA confirma el mantenimiento de conversaciones con representantes de Banco de Sabadell, "con la autorización del Consejo de Administración, en relación con una potencial operación de fusión entre ambas entidades, habiéndose iniciado un proceso de revisión (due diligence) recíproco en términos habituales en este tipo de operaciones y designado asesores externos.

El banco que preside Carlos Torres mantiene, no obstante, que "no se ha tomado ninguna decisión en relación con esta potencial operación de fusión y que no existe certeza alguna de que se llegue ni, en ese caso, sobre los términos y condiciones de una eventual operación".

España aporta a BBVA el 16,4% en su cuenta de resultados.

PNC tenía en su bolsillo 14.200 millones de dólares desde mayo, cuando decidió vender su participación del 22,4% en BlackRock, y un objetivo: invertir en banca justo en la misma zona en la que BBVA tenía su franquicia. El banco que preside Carlos Torres no se lo pensó dos veces. En su hoja de ruta se encuentraba ya, además de la remuneración lógica al accionista, crecer en los mercados en los que tiene un peso superior al 10%, con España como prioridad.

Se da la circunstancia de que Banco Sabadell ya había comenzado a negociar con los sindicatos la salida de 1.800 empleados en los que es su primer ajuste.

La operación de fusión de BBVA y Sabadell se había paralizado hasta que el banco que preside Carlos Torres obtuviese financiación, ya que apelar al mercado con una ampliación de capital era en en las circunstancias actuales casi imposible.

La operación de venta de la filial estadounidense le aporta a BBVA un excedente de capital de 8.400 millones de euros, lo que le permite acudir a la compra de Sabadell de una forma cómoda en ratio de capital.