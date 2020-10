Galicia cierra siete ciudades: qué se puede hacer y qué no en cada comunidad

La curva de contagios en España se ha acelerado en los últimos días y la incidencia media en el país es ya de 468,17 casos por cada 100.000 habitantes. Si en marzo fue el Gobierno el que decidió las restricciones para contener la pandemia, ahora son las comunidades autónomas las que deciden los pasos a dar dentro del estado de alarma decretado por el Ejecutivo la semana pasada. El toque de queda es obligatorio hasta el 9 de noviembre y la mayoría de regiones ha optado además por cerrar sus fronteras hasta dicha fecha, ante el puente de Todos los Santos y el de la Almudena en Madrid; reducir las reuniones y los aforos de la hostelería.

La Xunta de Galicia ha sido una de las últimas en pronunciarse con respecto a los cierres perimetrales. Este viernes, el gobierno autonómico ha decretado el aislamiento de sus siete ciudades principales a partir de las 15.00 horas. La comunidad, junto a Extremadura y las Islas, son la excepción en el confinamiento por autonomías.

Andalucía

Andalucía asume el cierre perimetral de toda la comunidad desde la medianoche de este jueves hasta el 9 de noviembre. Además, las provincias de Sevilla, Granada y Jaén -con todos sus municipios- quedan confinadas, prohibiendo las entradas y salidas de las localidades sin causa justificada. Se repite la medida en los municipios de los distritos sanitarios de Córdoba Sur, La Vega de Málaga y en el área sanitaria Jerez Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

En cuanto al toque de queda, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha seguido la recomendación del Gobierno en el decreto de alarma: de 23.00 a 6.00 horas, pero adelanta la hora de cierre de los bares a las 22.30 horas. El aforo para la hostelería en las zonas confinadas se reduce al 50% y se prohíbe el consumo en barra. Las reuniones, tanto públicas como privadas, se limitan a un máximo de seis personas no convivientes.

Aragón

Aragón ha confinado perimetralmente su territorio hasta el 9 de noviembre. Toda la comunidad está en el nivel 3 o máximo de riesgo. Además, el Ejecutivo ha aislado a los municipios de Zaragoza, Huesca y Teruel del resto de las localidades. Las reuniones se limitan a un máximo de seis personas en toda la comunidad, que asume el toque de queda de 23.00 a 6.00 horas. La hostelería, con un aforo máximo del 50%, cierra a las 22.00 horas.

Asturias

El Principado de Asturias no tiene restricciones de aforo para la hostelería ni comercios. Las medidas, en cambio, se han enfocado en la movilidad y ha decretado el confinamiento perimetral de la región desde el 28 de octubre hasta el 7 de noviembre. El cierre se intensifica para Oviedo, Gijón y Avilés, que se mantienen aisladas del resto de las urbes. El toque de queda en todo el territorio se establece desde la medianoche a las 6.00 horas, un ajuste que permite fijar el cierre de la hostelería a las 23.00 horas.

Cantabria

El Gobierno cántabro ha establecido un cierre perimetral hasta el 9 de noviembre y ha suspendido las vacaciones del calendario escolar previstas para la próxima semana, asegurando que se puede lograr un mayor control de la movilidad de los más jóvenes desde las aulas.

El toque de queda en la comunidad se mantiene desde la medianoche hasta las 6.00 horas para dar mayor brecha de tiempo a la hostelería, que cierra a las 23.00 horas, con un aforo máximo del 50%. Amplía también el número permitido en las reuniones, en el ámbito público o privado, a un máximo de 10 personas no convivientes.

Castilla-La Mancha

El Ejecutivo de Emiliano García-Page ha ordenado el cierre perimetral de la comunidad hasta el 9 de noviembre. Asimismo, esta vigente un toque de queda entre las 0.00 y las 6.00 horas. Las reuniones sociales están limitadas a un máximo de seis personas y el aforo de los interiores en los lugares de culto no puede superar el 40%. Además, el Gobierno de la región mantiene vigentes tres niveles de restricciones en función de la alerta que se aplican en varios municipios.

Castilla y León

La región ha decretado su confinamiento entre las 14.00 horas del 30 de octubre y el 9 de noviembre. Con la entrada en vigor de las restricciones de movilidad entre las 22.00 a 6.00 horas, el Ejecutivo suspendió los cierres perimetrales establecidos en algunas ciudades por su alta incidencia. Con respecto a los encuentros sociales, la limitación es de seis personas, pero solo en el ámbito privado, mientras que en lo que respecta a la hostelería, se establece un aforo máximo del 50% y la prohibición de consumir en barra. No obstante, la región ya está valorando un posible confinamiento domiciliario a partir del 9 de noviembre si no se reduce la incidencia de casos.

Cataluña

La Generalitat ha aprobado un confinamiento perimetral de Cataluña durante 15 días desde este viernes, que se intensificará con el cierre por municipios durante los fines de semana (desde las 6.00 horas del viernes hasta las 6.00 del lunes). Durante ese periodo, permanecen cerrados los centros comerciales y la restauración -que pueden realizar entregas a domicilio-, se reduce el aforo de los locales comerciales y se suspenden las actividades extraescolares, culturales y deportivas. La excepción es para los cines y teatros: las funciones pueden alargarse hasta las 22.00 horas, con un 50% máximo del aforo, y los espectadores pueden llegar a sus domicilios hasta las 23.00 horas. Las reuniones, en espacios públicos y privados, se limitan a un máximo de seis personas.

Con respecto al toque de queda establecido por el Ejecutivo nacional, el Govern ha decidido aplicarlo entre las 22.00 y las 6.00 horas.

Ceuta y Melilla

Desde el viernes, Ceuta aplica un conjunto de medidas que incluyen el cierre perimetral de la ciudad durante los fines de semana, un toque de queda entre las 23.00 y las 6:00 horas y un límite máximo de seis personas en las reuniones públicas y privadas. Por su parte, Melilla ha establecido el confinamiento de la ciudad autónoma y adelantado las limitaciones a la movilidad a las 22.00 horas, así como el cierre de establecimientos de alimentación que reduce en una hora y fija a las 21.00 horas. La hostelería permanece cerrada salvo para repartos a domicilio.

Comunidad de Madrid

El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso cierra la región solo los días de puente (30 y 31 de octubre y 1, 6, 7, 8 y 9 de noviembre). Además, la comunidad mantiene el confinamiento de 35 áreas básicas de salud, donde los aforos en interiores y exteriores quedan reducidos al 50% y se cierran parques y jardines. En toda la región, las reuniones sociales están limitadas a un máximo de seis personas y se restringe la movilidad entre la medianoche y las 6.00 horas. Además, en las áreas no confinadas, los aforos de hostelería están limitados al 50% en interiores y al 75% en terrazas y los locales deberán cerrar a las 00.00 horas, siendo las 23.00 la hora máxima para aceptar clientes.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha decretado su cierre perimetral durante siete días desde este viernes y fija unas restricciones a la movilidad hasta el 9 de diciembre 0.00 a 6.00 horas. En el resto de franjas horarias, las reuniones sociales están limitadas a un máximo de seis personas. Además, queda prohibido el consumo en barra y los bares y restaurantes deben cerrar a las 00.00 horas, siendo las 23.00 horas el límite máximo para aceptar nuevos clientes. Los parques y jardines se cierran desde las 22.00 hasta las 8.00 horas.

Extremadura

La Junta de Extremadura ha limitado el toque de queda en su territorio de 0.00 a 6.00. Además, desde el 18 de octubre, las reuniones sociales están restringidas a un máximo de seis personas, en línea con la mayoría de autonomías. Aun así, Extremadura no ha decretado el cierre perimetral de toda la comunidad, aunque sí ha ampliado este viernes la prórroga de aislamiento de Fuente de Cantos, por 14 días, y de Hornachos por siete días. En cambio, ha levantado la medida en las zonas de salud de Hoyos y Cabezuela y en Villanueva del Fresno.

Además, este viernes, el Gobierno autonómico ha aprobado medidas de control de aforo en Mérida (25%), Badajoz y Cáceres (50%), Jerez de los Caballeros (50%) durante los próximos 14 días.

Galicia

Este viernes, la Xunta de Galicia ha anunciado el cierre perimetral de los municipios de Santiago, A Coruña, Arteixo, Pontevedra, Vigo, Lugo, Poio y Marín, Ames, Teo y Vimiazo a partir de las 15.00 horas. Aun así, no se ha impuesto un cierre perimentral de toda la comunidad. Además, desde el 22 de octubre, todo el territorio está en un un nivel 2 de alerta —de los tres que ha establecido la región—, lo que supone que las reuniones se limitan a un máximo de cinco personas y los aforos de la hostelería quedan restringidos al 50% en interiores y al 75% en exteriores, y queda prohibido el consumo en barra.

En 41 municipios, entre ellos las principales ciudades de la región, la alerta es de nivel 3, es decir, se prohíben reuniones de no convivientes, el consumo en interiores y el aforo de terrazas se reduce al 50%. El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo ha fijado el toque de queda de 23.00 a 6.00 horas y por ahora descarta un confinamiento perimetral.

Islas Baleares

Las restricciones en las Islas Baleares son más leves que en el resto del país, aunque establece un toque de queda de 0.00 a 6.00 horas y limita las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. La excepción es el casco urbano de Manacor, que está cerrado de forma perimetral, en respuesta al aumento de los contagios que se han registrado. También se han adoptado medidas en Mallorca e Ibiza: en espacios interiores, las reuniones no pueden superar las seis personas si no son convivientes, o las 10 si lo son, se reduce al 50% el aforo de los centros comerciales y se prohíbe el consumo en barra.

Islas Canarias

El archipiélago canario es la única región de España fuera del toque de queda por su baja incidencia acumulada. En la isla de Tenerife se mantiene el llamado “semáforo rojo” hasta el 6 de noviembre, que implica la prohibición de celebrar eventos de más de 10 personas y el cierre de terrazas a las 00.00 horas. En el resto de islas se retrasa una hora el cierre y no se pueden superar las 10 personas por mesa.

La Rioja

El Gobierno riojano ha decretado el cierre perimetral de toda la autonomía hasta el 7 de noviembre, así como el confinamiento de Arnedo y Logroño, donde se han cerrado bares y restaurantes. El toque de queda es desde las 22.00 horas hasta las 5.00 horas. Por otro lado, las reuniones familiares y de amigos están limitadas a un máximo de seis personas, tanto en espacios públicos como privados, mientras que los aforos en interiores se limitan al 50% y al 60% en exteriores.

Murcia

El Gobierno de Murcia ha decretado el cierre de toda la región y de sus 45 municipios. La medida estará en vigor hasta el 14 de noviembre. El toque de queda está establecido desde las 23.00 hasta las 6.00 horas. Comer y beber en espacios públicos está prohibido si no se puede mantener la distancia de seguridad, mientras que las visitas a las residencias universitarias no están permitidas. Para la hostelería, el aforo en interior es del 30%, aunque del 100% en terrazas. En cines y teatros el aforo se limita al 50%. Cualquier evento deportivo no profesional está prohibido, aunque los gimnasios permanecen abiertos.

Navarra

La Comunidad Foral de Navarra está cerrada de forma perimetral hasta el 4 de noviembre. En el sector de la hostelería, sus medidas han sido más contundentes, y permanece cerrado en toda la región, aunque pueden prestar servicio a domicilio. También se ha decretado el cierre de los locales de juegos y apuestas, reducido al 40% el aforo de los centros comerciales y establecido que todas las actividades deben finalizar a las 21.00 horas. Las restricciones a las reuniones sociales también son las más duras y solo se permiten los encuentros entre convivientes. Además, se ha reducido al 50% el transporte público.

País Vasco

El Gobierno vasco ha confinado perimetralmente toda la comunidad y los municipios desde el pasado 27 de octubre. El toque de queda en Euskadi es desde las 23.00 horas hasta las 06.00 horas y desde las ocho de la tarde está prohibida la venta de alcohol. La región fue de las primeras en limitar las reuniones de familiares y amigos a 10 personas, aunque ahora ha reducido la cifra a seis.