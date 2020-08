El hidrógeno, una energía limpia con visión de futuro

“El hidrógeno necesita ser procesado, es un medio eficiente para almacenar energía. Sin embargo, su valioso potencial como vector energético no ha sido explotado y su función es la de una materia prima industrial con huella ecológica deficiente”, explica Sara Cattano, analista de Edmond de Rothschild. El hidrógeno ha despertado de hecho un interés creciente entre los interés, aunque se trate más aún de una promesa que de una realidad.

La industria de las renovables aspira a apoyarse en la electrólisis, el proceso que permite que no solo el resultado sea una energía limpia, sino que el camino para llegar a ella también lo sea. Los inversores también depositan sus esperanzas en esta modalidad de hidrógeno, si bien aún debe recorrer un largo camino para alcanzar la condición de activo financiero. “Ahora mismo, económicamente, no es viable”, señala Yann Dumont, director ejecutivo de la consultora de energías limpias Reolum.

Dumont sostiene que la logística de esta energía, uno de sus mayores obstáculos, es también uno de los puntos fuertes que la apuntalarán: “las renovables producen cuando pueden y en ese momento hay que aprovechar para almacenar la energía; cuando los sistemas no estén funcionando, poder tirar de ese stock”.

Las muchas proyecciones y pocas realidades tangibles sobre esta fuente no eliminan su atractivo a ojos del inversor. Dumont, también presidente de la Asociación Española de Almacenamiento de Energía, piensa que el aterrizaje del hidrógeno en el mundo financiero ocurrirá a través de la compra de acciones de las empresas posicionadas o a través de fondos de inversión; más adelante, el sistema de generación de hidrógeno “formará parte de los activos de los activos de las compañías”.

Los analistas resaltan que su viabilidad pasa en gran medida por la aplicación a los automóviles. Un informe de Bank of America indica que la “primera ola de electrificación” se ha centrado en los vehículos eléctricos de batería. El banco considera que “los vehículos de pila de combustible [en los que el hidrógeno entra en juego] son una solución complementaria”. Desde Reolum, Dumont indica que “los clientes lo están añadiendo en sus proyectos y hacen sistemas de almacenamiento”, si bien la penetración frente a otras renovables (eólica, solar) sigue siendo discreta.

Los analistas dicen que la inversión en este elemento complementará a otras renovables

En esa línea apunta BBVA Research: “Pese a sus beneficios, el hidrógeno verde sigue siendo financieramente arriesgado para generar una oleada sostenida de inversiones privadas, similar a la que experimentan la eólica o la solar”. El banco vizcaíno ve por ello necesarios incentivos gubernamentales como los créditos fiscales y los impuestos sobre el carbono son necesarios para que la industria prospere.

Reducir la dependencia

EE UU aparece como un mercado propicio para el despegue de este vector energético. Según BBVA cuenta con ingredientes para ello: capital, tierra, clústers industriales, activos renovables, capacidad de almacenaje e investigador. No hay mención alguna, en cambio, de España. Dumont considera que aquí apenas se ha avanzado, hasta el punto de que “hasta hace poco no existía el almacenamiento como actividad”. No obstante, define las perspectivas de futuro como “prometedoras” e identifica un “gran incentivo”: “En España hemos recuperado el interés de los fondos de inversión y este vector permitirá reducir la dependencia de otros países”.

Sobre la posición esquinada de España en Europa podrían pivotar las esperanzas de la inversión en hidrógeno, según constata también el Ministerio de Transición Ecológica. El documento Hoja de ruta del hidrógeno especifica que “la producción de hidrógeno renovable autóctona permite operar un sistema energético menos dependiente de importaciones de productos energéticos fósiles de otros países y mejora la balanza energética”. El hidrógeno empieza a carburar, aunque el camino sea largo.