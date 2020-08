La prohibición de WeChat amenaza con dañar seriamente las ventas de Apple en China

La prohibición de la aplicación WeChat, propiedad de la compañía china Tencent, ordenada el pasado viernes por el Gobierno de EE UU y que entrará en vigor a partir del 20 de septiembre, puede salirle muy cara a Apple. Así lo asegura el reputado analista Ming-Chi Kuo, quien afirma que los envíos anuales de iPhone a China podrían verse reducidos en entre un 25% y un 30% si finalmente se exige eliminar la citada app de todas las tiendas de aplicaciones de Apple en el mundo.

La misma fuente señala que ese impacto negativo también se dejaría notar en la venta de otros dispositivos de la compañía de la manzana como el Apple Watch, el iPad, los AirPods y el Mac, que podrían caer entre un 15% y un 25% en el país asiático.

El citado analista muestra escenarios más optimistas y pesimistas en función de si la orden ejecutiva de Trump se aplica solo a la App Store en EE UU o en todo el mundo. El impacto sobre las ventas de Apple se debería a la enorme popularidad y dependencia de los chinos de esta aplicación. Según recuerda Kuo, WeChat “se ha convertido en una necesidad diaria en China, porque integra funciones de mensajería, pago, comercio electrónico, redes sociales, lectura de noticias y como herramienta de productividad”. Por ello, dice, si no puede descargarse de la App Store en China creemos que los envíos de los productos de hardware de Apple en este mercado disminuirán significativamente”.

En el escenario más optimista, es decir, en el que solo se elimine en la tienda de Apple de EE UU, los envíos de iPhone caerían entre un 3% y un 6%, y el resto de productos en menos de un 3%.

Según The Verge, la prohibición de Trump no solo obligaría a Apple a eliminar WeChat de su App Store, lo que podría destruir su negocio chino de teléfonos de inteligentes de Apple (porque un iPhone sin WeChat en China no es útil), sino que podría cambiar la forma en que Apple pude construir y vender nuevos productos en el futuro.

Para esta publicación especializada, Apple está atrapada en una trampa de su propia creación, debido a su plataforma cerrada. “Un sistema más abierto, similar al de Android de Google, permitiría a los usuarios instalar WeChat sin la aprobación explícita de Apple. No sería ideal para esta compañía, pero al menos millones de clientes chinos aún podrían utilizar sus iPhones”.

La situación es grave, pues Apple, que ya se ha visto impactada por la guerra comercial entre EE UU y China con una subida de aranceles, cuenta con un importante negocio en el país asiático. China representó aproximadamente el 15% de los ingresos de la Apple en el trimestre cerrado en junio. China, aunque es un mercado dominado por los fabricantes de móviles chinos como Huawei, Oppo y Xiaomi, es un país donde aún crece el negocio de Apple. Los clientes chinos gastaron 1.530 millones en abril solo en compras en la App Store, una cifra que, según The Verge, no incluye otros ingresos por servicios de Apple, como iCloud o Apple Music, que es una parte clave de la estrategia comercial de la compañía.