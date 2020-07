El turismo augura despidos masivos tras el parón en las llegadas por los rebrotes

Cierres. Hostelería de España puso ayer cifras a esa situación al límite, ya que solo hay dos de cada tres establecimientos abiertos y una gran mayoría está trabajando a pérdidas. Los datos que manejan a fecha de hoy es que ya han cerrado 40.000 establecimientos y que la cifra podría ampliarse hasta los 70.000 a finales de año. Un posible empeoramiento de la crisis sanitaria, algo perfectamente plausible, tal y como anticiparon ayer, podría llevar a que el número de locales cerrados se disparara hasta los 85.000 establecimientos.

Estado de alarma. El 19,6% de los negocios hosteleros no ha abierto sus puertas desde que se levantará el estado de alarma el pasado 21 de junio. En la encuesta realizada por la patronal hostelera entre aquellos que no han abierto sus puertas, un 45,9% de las compañías considera que no hay demanda suficiente todavía para abrir, un 27,3% abrió y tuvo que volver a cerrar y un 26,8% optó por abrir a partir de septiembre. Por otro lado, entre los que sí han optado por abrir, un 43,6% mantiene a parte de la plantilla que tenía antes del mes de marzo en ERTE, y un 7,5% ha decidido despedir a parte de la plantilla, ante la ausencia prolongada de ingresos.