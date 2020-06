Así será el corredor turístico que unirá Alemania y Baleares en la última quincena de junio

Baleares será la primera comunidad autónoma de España que establecerá un corredor turístico seguro con Alemania y que por lo tanto esquivará la cuarentena impuesta por el Ejecutivo para poder acceder a cualquier destino turístico hasta el 1 de julio. La presidenta balear Francina Armengol ha presentado esta mañana este proyecto piloto, que cuenta con la autorización del Ministerio de Sanidad, que permitirá que 10.900 viajeros alemanes (también están incluidos propietarios de segunda residencia) inicien sus vacaciones en esa región desde el 15 al 29 de junio con una estancia mínima de cinco días. "Es un proyecto muy importante porque nos posiciona como un destino seguro. Somos el primer destino de España que se abre al turismo mundial. Es un plan piloto muy trabajado y pactado con el sector público y privado", ha recalcado. Esos 10.900 viajeros suponen tan solo el 0,91% del turismo extranjero recibido en la segunda quincena de junio de 2019, tal y como precisó el consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela.

Las plazas de hotel y avión se comercializarán a través de tres turoperadores (TUI, DER Touristik y Schauinsland-Reisen) y distintas aerolíneas y no hay establecido, tal y como ha avanzado Armengol, ningún cupo específico para las islas. Negueruela avanzó que ya se han contratado las 1.000 primeras plazas y que los vuelos están previstos para el día 15 y 17 de junio con destino Mallorca.Una de las principales novedades del corredor es que los turistas alemanes (podrán venir de cualquier región sin excepciones) no estarán obligados a hacerse un test en origen para certificar que no están contagiados. "El objetivo de Baleares es poder abrir de forma segura y nos hemos centrado en Alemania porque es nuestro gran mercado emisor con condiciones epidemiológicas similares. Los casos de Covid en Alemania son de 6 por cada 100.000 habitantes y en Baleares 5 por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de contagio es de 0,12% en Alemania y de 0,09% en Baleares. De ese modo cumplimos los criterios marcados por la UE para los corredores seguros", ha recalcado Armengol.

De este modo, los viajeros tendrán que someterse a un control de temperatura en el aeropuerto de origen, rellenar un cuestionario en el avión y ofrecer todos los datos para poder establecer un contacto automático. A su llegada recibirán un mensaje de texto con las principales medidas de seguridad y números de contacto en el caso de que muestren síntomas. Armengol explicó que el protocolo fijado para actuar con rapidez es que toda persona que comunique síntomas será sometida a una prueba PCR. Si es positiva, el Gobierno balear ya ha reservado una serie de alojamientos para aislarlos y que pasen la cuarentena fijada por el Ministerio de Sanidad. Armengol también destacó que se ha reforzado el sistema de atención primaria con la contratación de 150 rastreadores, que estarán preparados para vigilar a todas las personas de contacto de las personas que puedan infectarse.

La presidenta balear fue interpelada por si Baleares también estaba trabajando en el diseño de un corredor turístico seguro con Reino Unido. "Hemos hablado con las autoridades británicas. Queremos hacer las cosas seguras y poner en contacto zonas con la misma situación epidemiológica. Reino Unido no tiene la misma situación que Baleares, pero eso no quiere decir que si en dos semanas si lo está podamos establecer un corredor seguro. Y además ahora mismo hay una cuarentena fijada", ha subrayado.

Preguntada por las quejas de otras comunidades autónomas con una situación epidemiológica similar a Baleares al concedersele un trato de favor, Negueruela recalcó que han sido la única autonomía que ha elaborado y presentado un plan piloto a Sanidad para construir un corredor turístico con Alemania. De hecho, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha refrendado las palabras del consejero balear. "Otras autonomías pueden ponerlo en marcha si así lo consideran en forma de prueba piloto", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.