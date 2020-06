Exceltur reclama 7.000 millones de la UE para extender los ERTE y bajar el IVA en 2020 y 2021

"Este año va a ser el peor de la historia del sector turístico". En su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, trató de poner cifras al desastre que se le avecina al turismo en los próixmos trimestres. "Tras una primavera sin turismo, en la que hemos perdido 43.000 millones, afrontamos un verano con pérdidas por otros 40.000 millones y están en juego 1,4 millones de empleos, de los que actualmente 1,1 millones están en ERTE".

En este contexto, Zoreda, que representa a un lobby empresarial de 31 empresas entre las que se encuentran NH, Meliá, Riu, Renfe, Amadeus, Globalia o Iberia, reclamó una inyección de 27.000 millones de euros en los próximos cinco años, que procederían de las transferencias que reciba España del fondo de 750.000 millones de euros que prepara la UE para la reconstrucción económica de sus 27 países miembros. "De los 750.000 millones de euros, las autoridades comunitarias ya han fijado como prioridad que no menos de de un 25% debería ir destinado al turismo. En este primer plazo de 2020 y 2021 se deberían destinar al menos 7.000 millones, de los que 5.000 millones servirían para extender los ERTE y 2.000 millones para la reducción del IVA".

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur aseguró que todo lo que no sea prolongar los ERTE, en las actuales condiciones de bonificación, sería irresponsable. "No se puede firmar condiciones en los mismos términos que en otros sectores cuando no se ha recuperado la producción y ni mucho menos se ha producido la desescalada".

Unas reivindicaciones que contrastan con los 4.370 millones presentados por el Ejecutivo como la dotación para el plan de impulso al turismo. "Ese plan es exiguo porque de ese dinero, el 93% son prestamos a devolver y para este año solo quedan 133 millones, de los que 107 ya estaban presupuestados con anterioridad. La única partida nueva es la aportación de 25 millones de euros de Aena, que consideramos como una falta de respeto, teniendo en cuenta que factura 4.400 millones de euros y tiene un ebitda de 2.000 millones. El plan está bien orientado, pero tiene munición exigua para transformar un sector con las dificultades que atraviesa".