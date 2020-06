Las aerolíneas cargan contra una "subida velada de tarifas" por el coste de frenar el virus en los aeropuertos

La patronal del sector aéreo en España, ALA, ha reclamado esta tarde al Gobierno que cargue con la totalidad de los costes que derivarán de los controles sanitarios y medidas de seguridad e higiene que adopte Aena en la red de aeropuertos para frenar el Covid-19.

El sector ha salido al paso, de este modo, del Real decreto-ley de la Nueva Normalidad que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que ha adelantado esta mañana Cinco Días antes de su publicación en el BOE. ALA señala que la intención de que Aena recupere esos costes extraordinarios por la vía de las tarifas reguladas que cobra a las compañías aéreas supondrá una subida de las citadas tarifas aeroportuarias. De hecho, el colectivo empresarial habla de "una forma velada" de encarecer precios. El momento, según el colectivo, requiere justo la reducción de costes a las aerolíneas para estimular la demanda y favorecer la recuperación.

ALA representa en España a 80 compañías, entre las que se encuentran nueve de las diez con mayor tráfico en el país. Para ella, al igual que para sus asociadas, el contenido del real decreto-ley 21/2020 publicado esta mañana, con una batería de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19, ha sido toda una sorpresa. Esta nueva regulación permite a Aena recuperar los nuevos costes sanitarios que so se cubran a través de subvenciones u otro tipo de ayudas que pueda recibir la empresa pública.

Se traspasa al transporte aéreo, de este modo, la carga económica de la contención de la pandemia en los aeropuertos, con el control a los visitantes que proceden del exterior. "Para sorpresa del sector aéreo, lejos de estímulos al tráfico aéreo, el Gobierno traslada costes de Aena por controles sanitarios a las compañías aéreas, abriendo la puerta a un posible aumento de tarifas aeroportuarias en el período regulatorio 2022-2026, en el caso de que ese sobrecoste derivado de las medidas de seguridad sanitaria no se cubriese en 2021", apunta ALA a través de un comunicado.

El presidente del colectivo, Javier Gándara, ha elevado el tono crítico de las últimas semanas al afirmar que "el Gobierno pone piedras en el camino de la recuperación del sector aéreo y del turismo en España, traspasando costes mediante posibles subidas de tarifas aeroportuarias cuando es más necesario que nunca que se bonifiquen estas tarifas para estimular la demanda". Gándara recuerda que aún es un incógnita cómo responderá la demanda una vez que se reactive el tráfico aéreo.

Recuperación de los costes

El decreto de la Nueva Normalidad marca que el coste de Aena que no asuma el Gobierno para el control del Covid-19 en la red de aeropuertos se recuperará en el marco del DORA actualmente vigente (2017-2021) y, de no quedar cubiertos, en cualquiera de los siguientes DORA, en cuyo caso, según el mismo decreto, "no se aplicarían los apartados del marco regulatorio en vigor que establecen que el incremento máximo de tarifas hasta 2025 es 0%, así como la imposibilidad de pasar déficit de un DORA a otro, entre otras cuestiones", remarca la asociación de las aerolíneas.

Tras esta última decisión, el sector se queja de diferencia de trato respecto a otros modos de transporte, como el marítimo. En este último caso el Ejecutivo ha aprobado una reducción de tasas portuarias y está estudiando extender dicha reducción hasta el 31 de octubre de este año. Ya en el caso del tren, el Ministerio de Transportes baraja modificar los cánones que paga Renfe a Adif para que sean abonados en función de las plazas realmente ofertadas, y no las que tiene el tren.

“El Ejecutivo debe mostrarse igualmente sensible hacia el transporte aéreo y el turismo, para el cual es fundamental, pues más del 80% del turismo internacional llega por vía aérea, con medidas que contribuyan a su recuperación, máxime teniendo en cuenta que es el sector que está sufriendo con más intensidad esta crisis del Covid-19”, ha sentenciado Gándara.

La Asociación de Líneas Aéreas vuelve a remarcar que en España están en riesgo 900.000 empleos y 14.300 millones de euros en caída de ingresos por la posible pérdida de 114 millones de pasajeros (un 41% de caída respecto a 2019). La inactividad del sector aéreo, añade la asociación IATA, equivale a una pérdida del 4,4% del PIB español.