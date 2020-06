Lagarde defiende ante la eurocámara la actuación "proporcional" del BCE

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha defendido en su comparecencia hoy en el Parlamento Europeo que la actuación de la institución que dirige contra los efectos económicos de la pandemia. Ha asegurado que es "proporcional" a los riesgos a los que se enfrenta la economía de la zona euro.

"Nuestras medidas contra la crisis son temporales, específicas y proporpocionales a los severos riesgos que estamos afrontando", aseguró la presidenta del BCE ante los eurodiputados en la tarde el lunes 8 de junio.

La semana pasada, el BCE amplió el programa antipandemia, de compras de deuda de toda clase y casi cualquier condición (la que no tenga una nota mínima de BBB- sigue vetada), en 600.000 millones de euros, que se suman a los 750.000 millones que anunció en el inicio de la crisis, allá por marzo. Las adquisiciones se alargarán al menos hasta junio de 2021 y además reinvertirá los vencimientos de la deuda hasta finales de 2022, como pronto.

A estas compras extraordinarias por hasta 1,35 billones hasta al menos junio de 2021 se añaden los 20.000 millones mensuales del programa previo, junto con la reinversión de los vencimientos, y otros 120.000 millones adicionales hasta fin de año. La institución no tomó ayer decisión alguna sobre la inclusión de activos de deuda high yield en su programa de compras. Lagarde aseguró que no se debatió en el encuentro, si bien insistió en la disposición del BCE a dar la máxima flexibilidad al programa PEPP.

El BCE mantuvo sin cambios los tipos de interés, en el 0% el tipo de referencia y en el -0,5% la facilidad de depósito, y reiteró que continuarán al nivel actual o incluso por debajo hasta que las perspectivas de inflación converjan de forma sostenida hacia un punto próximo, aunque inferior, al 2%. Además, avanzó que sigue dispuesto a ajustar todos sus instrumentos de política monetaria con el fin de cumplir con ese objetivo de inflación.

pean Central Bank President Christine

Lagarde said the institution’s most recent measures to battle

the fallout of the coronavirus crisis are justified in face of

the “severe risks” to its price-stability mandate.

The net effects of expanding asset purchases are

“overwhelmingly positive” given the continued disruptions caused

by the pandemic, Lagarde told lawmakers in the European

Parliament in a virtual hearing on Monday.

The central bank last week stepped up its response to the

coronavirus crisis, boosting its emergency bond-buying program

by 600 billion euros ($678 billion) to 1.35 trillion euros.

It expects an economic contraction of 8.7% in the euro area

this year, with inflation in coming years staying far below the

institution’s goal of just under 2%.

