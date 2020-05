Las agencias de viajes exigen alargar los ERTE hasta 2021 por la falta de clientes

Las agencias de viajes no quieren volver a la nueva normalidad sin clientes. Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), que representa a los 9.500 puntos de venta que existen en España, cree que la situación que atraviesa el turismo es “catastrófica” y que no hay visos de que se vaya a arreglar en las próximas semanas. “Mientras estén las fronteras cerradas y haya restricciones a la movilidad entre comunidades autónomás no vamos a vender una escoba”, recalca.

Garrido teme que a las agencias les pueda pasar lo mismo que a los restaurantes y bares: que les salga más a cuenta seguir cerrados que abrir. “Está perdido todo el año y no es sostenible abrir. El comercio que vuelve a abrir tras el estado de alarma y vende zapatos, venderá menos, pero contará con clientes con ganas de consumir. Nosotros no vamos a vender nada porque no tenemos demanda: o se nos ayuda o se nos aboca directamente al cierre”.

Un factor que juega en contra del sector de las agencias es el hecho de que esté muy atomizado, con gran presencia de pymes y autónomos, con márgenes muy pequeños y donde el 80% de los costes fijos para los empresarios son salariales. “Si las ventas son igual a cero y no puedo seguir cerrado, me llevan directamente al concurso de acreedores”, denuncia.

En esta situación, el presidente de CEAV considera que la única vía para sobrevivir en esta crisis de demanda es prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del estado de alarma para evitar los cierres. “La última propuesta de llevarlos hasta finales de junio es claramente insuficiente. La duración de las suspensiones de empleo tiene que estar ligada a la capacidad para producir y nuestra temporada ya ha pasado porque vendemos con varios meses de antelación”, recalca.

Anticipan una caída del 75% de la facturación hasta 5.000 millones

Pese a ello, Garrido distingue la actual crisis, “estrictamente de demanda”, frente a la de 2008, en la que el sistema financiero colapsó. “Necesitamos ayuda. Si nos dejan congelar los gastos fijos haremos lo imposible por sobrevivir. Sabemos que es temporal y el Gobierno debe saber que ayudarnos le va a reportar más beneficio que perjuicio”.

La nueva normalidad al sector del turismo no llegará hasta octubre, fecha en la que Garrido prevé que se volverán a abrir las fronteras. “Al final del tercer trimestre se reactivará el turismo corporativo, volverá a haber ferias y esperamos que los pasaportes españoles vuelvan a ser permitidos en los 160 países donde ahora están prohibidos”.

Las previsiones de facturación para 2020 son pésimas, pero pueden ser aún peores si no se prologan los ERTE. Las agencias solo facturaron los dos primeros meses, con crecimientos respecto al ejercicio anterior, y solo prevén que haya negocio los últimos tres meses. “De los 20.000 millones que facturamos al año, podríamos cerrar 2020 con 5.000 millones y una caída del 75%”.