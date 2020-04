España retoma la actividad ecónomica no esencial tras dos semanas de parón

España recupera este lunes parte de la actividad económica no esencial suspendida hace 15 días por el Gobierno para frenar la transmisión del coronavirus. La industria y la construcción vuelven al trabajo después de dos semanas que han combinado un permiso obligatorio no retribuido, que concluyó el pasado jueves, con las tradicionales vacaciones de Semana Santa.

La vuelta al trabajo, en todo caso, no afecta a las ocho comunidades en las que el Lunes de Pascua es festivo: Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco.

La recomendación del Ejecutivo sigue siendo la de minimizar contactos y riesgos tanto en el desplazamiento al trabajo como en el centro laboral. Sanidad ha publicado una guía de buenas prácticas de cara a esta recuperación de la actividad, que el Ejecutivo enmarca en la necesidad de evitar un colapso económico.

El cambio de hoy no afecta a las actividades ya permitidas durante estas últimas dos semanas: sanidad, alimentación, servicios de seguridad, telecomunicaciones, medios de comunicación, Justicia, farmacia o suministro de energía. Igualmente se han venido permitiendo las actividades indispensables para la prestación de todos estos servicios, así como la venta al por menor en tiendas de alimentación, farmacias, ópticas, ortopedias, prensa y papelería, estancos, gasolineras, alimentación de animales domésticos, tecnología. o lavanderías.

El cambio tampoco a aquellas actividades que siguen prohibidas como medida preventiva: bares y establecimientos de restauración -que solo pueden prestar servicio a domicilio-, discotecas,instalaciones culturales, de ocio, recintos deportivos, parques de atracciones y auditorios. Anoche a última hora se prohibió, también, la actividad de construcción en viviendas habitadas.

Aunque el Ejecutivo aconseja el uso de transporte individual para acudir al puesto de trabajo, uno de los puntos calientes en este lunes es el transporte público. Se aumentarán las frecuencias, el ministerio del Interior ha activado un dispositivo organizado para reforzar los controles y repartir mascarillas. Se ha previsto el despliegue de agentes en las estaciones de cercanías, metro y autobús y los principales nudos de transporte para evitar aglomeraciones y comprobar que los desplazamientos no incumplen los puestos permitidos por el real decreto de estado de alarma.

Además, el Gobierno ha repartido en puntos logísticos de toda España un total de 10 millones de mascarillas que empezarán a distribuirse entre aquellas personas que tengan que desplazarse para trabajar en medios de transporte donde es más complejo mantener la distancia de seguridad.El reparto de mascarillas en los accesos a las estaciones y lugares habilitados por las delegaciones lo realizarán efectivos y voluntarios de Protección Civil y agentes de policía de los cuerpos nacionales, autonómicos y locales.

En el centro de trabajo las tareas deben planificarse para mantener el distanciamiento entre personas y evitarse aglomeraciones en zonas comunes. Si no es posible mantener dicha distancia, se intentarán escalonar los horarios de trabajo. En cuanto al uso de mascarillas no es imprescindible si el tipo de trabajo no lo requiere y si se cumple con la distancia de dos metros. En los centros de trabajo deberá haber productos de higiene como jabón, desinfectantes o pañuelos desechables. Se recomienda el lavado de manos frecuente y no tocarse los ojos, la nariz y la boca.