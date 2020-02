FG, sobre Villarejo y su socio: "Por lo visto eran expertos en todo"

El expresidente de BBVA Francisco González mantuvo ante el juez del caso Villarejo que nunca supo de los encargos que su exjefe de seguridad Julio Corrochano hizo al excomisario y al exponerle informes que éste hizo para el banco ironizó: "Por lo que he visto, estos señores eran expertos en todo".

González hizo esta observación al preguntarle el fiscal por un informe sobre la viabilidad del uso privado del avión corporativo, según consta en el audio de la declaración que prestó como investigado el pasado 18 de noviembre y al que ha tenido acceso Efe tras el levantamiento del secreto de la pieza en la que se investiga al BBVA por contratar a Villarejo.

Admitió haber pedido un informe al respecto tras decidir no utilizarlo para un uso privado como extender o adelantar un viaje con intención de aprovecharlo más allá de lo estrictamente profesional, si bien no recordó si se lo pidió a Joaquin Mañeru o a su sucesor al frente de la seguridad del banco, Julio Corrochano, excomisario general de la Policía Judicial.

Según explicó, poco después le llegó un informe de "una sola hoja que solo decía vaguedades" y le pareció que estaba mal escrito y que no contenía "datos de fondo".

Tras exhibirle el fiscal un documento, manifestó que el que a él le hicieron llegar no tenía ni firma ni membrete y que desconocía quién lo había elaborado.

Dijo no tener ni idea de si se le encargó ese informe al abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo en la empresa Cenyt, y, tras señalar que es normal que los servicios jurídicos pidan ayuda externa ante ciertos asuntos que no son de su especialidad, agregó que "no es normal que se le pida esto a una compañía que no está especializada en estas cosas", observó.

"Por lo que he visto estos señores eran expertos en todo", ironizó en ese momento al referirse a Redondo y a Villarejo, al que aseguró no haber conocido hasta que se le entrevistó en el programa "Salvados".

"No lo conozco de nada. En absoluto. Tengo una referencia: un programa, Salvados, año 2017. No vi el programa pero se habló mucho de él y apareció un señor extraño, raro a mi juicio y ahí empecé a saber quién era este personaje".

A este respecto, añadió que le llegó a preguntar a Corrochano por él, "porque la verdad que era un personaje del que se hablaba mucho en esa época", y éste le contestó que era un agente encubierto. "Punto", zanjó.