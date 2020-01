España rozó los 84 millones de turistas en 2019

El mes de diciembre le ha dado una alegría al Ejecutivo. El pasado 20 de noviembre, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, presentó un primer balance del cierre del año, en el que anticipó la llegada de 83,4 millones de turistas internacionales y un gasto de 92.000 millones de euros. Dos meses después, la titular de Industria ha revisado hoy al alza el cierre de 2019, con unas cifras de 83,7 millones de viajeros (300.000 más) y un gasto de 92.337 millones (337 millones más).

"Lo que hemos constatado es que la crisis de Thomas Cook se corrigió más rápido de lo previsto, que la cumbre internacional para luchar contra el cambio climático impulsó definitivamente el gasto turístico y que la llegada de viajeros a Cataluña no se vio tan afectada por la sentencia del proces", recalcó durante la comparecencia de prensa.

Maroto recalcó que ese máximo histórico en las llegadas y el gasto (los datos definitivos los dará a conocer el INE el próximo 1 de febrero) se ha logrado en un contexto en el que los dos mayores mercados emisores (Reino Unido y Alemania, con un tercio de las llegadas) se han debilitado y cuyo impacto "se ha visto compensado por las mayores llegadas de viajeros de EE UU y de algunos mercados asiáticos como China, Japón o Corea".

La titular de Industria, Comercio y Turismo resaltó que no solo se trata de buscar turistas de calidad fuera de los mercados emisores tradicionales, si no también analizar "perfiles" diferentes dentro de esos países para mejorar la desestacionalización y el perfil del turista con mayor poder adquisitivo.

Maroto también resaltó durante su comparecencia que el sector cerró el pasado ejercicio con 2,4 millones de afiliados, los que supuso un crecimiento del 3,2% en términos relativos y de 75.026 trabajadores. Maroto utilizó estas cifras para rechazar las críticas vertidas desde distintos sectores empresariales o desde el Banco de España sobre el efecto negativo que la subida del salario mínimo interprofesional del 22%, en vigor desde el pasado año, iba a tener sobre la contratación. "No solo no la ha lastrado, si no que lo ha reforzado al sector como un vector generador de empleo. De cara a la nueva legislatura, la nueva subida del SMI debe abordarse en el marco del diálogo social", recordó.