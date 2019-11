Ibex en directo: la Bolsa cae arrastrada por Siemens Gamesa y Telefónica

Virginia Gómez

La CNMV advierte sobre varios chiringuitos financieros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre cinco entidades que no figuran inscritas en elcorrespondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

La entidad presidida por Sebastián Albella ha incluido entre los 'chiringuitos financieros' a AAFX Trading company LTD y AAFX Trading, que operan en la web aafxtrading.com; y a Aurum Pro Finance y APF INC, con dominio aurum-pro-finance.cc. Tampoco cuentan con licencia Autoinversor y Trading investors limited, con los dominios autoinversor.com y autoinversorvip.com; ni One thousand one ltd y One lable limited ltd (dax1001.com).

Por último, la CNMV ha advertido de la web royalfinance24.com, que no guarda relación con la entidad Royal financial trading (CY) LTD (www.oneroyal.com/eu) debidamente registrada en la CNMV como empresa de servicios de inversión del espacio económico europeo en libre prestación con el número 4.422.