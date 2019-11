Soulsight prepara al Ibex 35 para los cambios del futuro

La digitalización, los cambios de consumo, la transformación de las ciudades, la robotización de los procesos o el big data son solo cinco de las tendencias que han cambiado el negocio de las grandes empresas, la manera de relacionarse con sus empleados o de afrontar un futuro en el que la sostenibilidad será una obligación.

Concienciar a las empresas de la importancia de trabajar en esos ámbitos y anticiparse a los cambios son dos de los ejes que marcan el trabajo de la consultora estratégica Soulsight, nacida hace quince años y especializada desde hace diez en proyectos con los comités de dirección, muchos de ellos pertenecientes al Ibex 35. “Siempre los abordamos desde tres campos: visión, cultura y negocio. La visión ayuda a las compañías a visualizarse como quieren ser en el medio y largo plazo de acuerdo a la nueva realidad social; la cultura trata de adivinar como van a trabajar y a liderar equipos humanos; el negocio trata de anticiparse a los cambios”, apunta Carmen Bustos, fundadora de Soulsight.

Entre los más exitosos cita los proyectos para mejorar la relación con el cliente en ING o Liberty Seguros o la integración de Siemens y Gamesa. “En este último estuvieron implicadas hasta 400 personas de doce países diferentes”, recalca. Unos proyectos que no pocas veces han chocado con la incomprensión de los directivos. “La relación con los consejeros delegados tiene que ser honesta y sincera. La suerte que tenemos es que los directivos con los que hemos trabajado lo ven como una inversión y no como un coste”, recalca Eduardo Beotas, cofundador de Soulsight, que destaca que la principal diferencia frente al resto de consultoras es que no tienen vocación de permanencia en las empresas. “El proyecto es suyo. No queremos seguir trabajando, queremos que ellos lo sigan implementando”.

El futuro a corto plazo pasa por la puesta en marcha de Wander. “Es una propuesta de valor a los clientes para anticiparse al futuro, con un enfoque sistémico y contando con los puntos de vista de otras empresas”. Bustos cuenta que lo pusieron en marcha en septiembre de 2018 como un experimento interno y la idea que manejan es arrancar en enero de 2020. “Queremos involucrar hasta 15 grandes empresas en el programa, que estará dividido en tres grandes ejes (visión, cultura y negocio). En cada uno de ellos habrá dos personas de Soulsight y cada empresa pasará un cuatrimestre en cada uno de los ejes. El hecho de que haya muchas participando permitirá investigar y sacar conclusiones de las que se podrán aprovechar todas”.