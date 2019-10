Auara entra en beneficios y se prepara para empezar a competir en refrescos

Tendencia. Coca-Cola, Nestlé... Las grandes empresas del sector de alimentación y bebidas han presentado sus estrategias de sostenibilidad. Entre las medidas, el uso de PET reciclado para las botellas es una de las principales. La de Auara es 100% de este material. Coca-Cola aspira a que sus botellas tengan el 50% en 2021 en España. “Cuando empezamos nadie hablaba del problema de los plásticos”, recuerda Álvaro Espinosa de los Monteros, que explica que en esa “tendencia” por la sostenibilidad se pueden cometer errores.

“Se envasa agua en tetrabrik creyendo que es más sostenible, y no hay una sola planta de reciclado de tetrabrik en Europa”. El cofundador de Auara recuerda que la transición al PET reciclado no será fácil: existe la tecnología para hacer las botellas, pero no el material ni fábricas suficientes. “Por eso una Coca-Cola no puede pasar de un día para otro a este material”.