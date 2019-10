Ibex en directo: Vuelven las pérdidas a un mercado pendiente de la negociación comercial

Cecilia Castelló

La venta de coches sube un 1,3% en Reino Unido en septiembre

Las matriculaciones en Reino Unido prácticamente no variaron en septiembre, con una leve subida del 1,3% hasta alcanzar las 343.255 unidades según la patronal Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). "Esperábamos ver un aumento más significativo en septiembre, similar a los observados en Francia, Alemania, Italia y España", dijo el presidente ejecutivo de SMMT, Mike Hawes, quien acusó a la incertidumbre política (ante el Brexit) de la debilidad del dato.