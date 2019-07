El Gobierno elevará la previsión de crecimiento económico de 2019

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha anunciado este jueves que el Gobierno revisará al alza la previsión de crecimiento del PIB para este año, situada actualmente en el 2,2%, en el próximo cuadro macroeconómico. La Comisión Europea (CE), este miércoles, elevó la previsión del aumento del PIB español al 2,3%.

Calviño, en declaraciones a Onda Cero, no ha precisado en cuántas décimas se elevará la previsión, aunque sí ha dicho que se hará "en línea" con las revisiones realizadas por otros organismos, como la CE.

"Prefiero ser muy prudente, veremos en los próximos cuánto se revisa, pero la tendencia y la previsión será revisar al alza el crecimiento de este año", ha apuntado la ministra, que ha recordado que el Banco de España elevó la previsión del aumento del PIB del Banco de España un 2,4% hace unas semanas, además de la previsión de crecimiento de la CE.

Calviño ha destacado que la situación económica de España sigue siendo "muy positiva", con un crecimiento "sólido" gracias a una demanda interna "muy dinámica" y al comportamiento del sector exterior, que ha valorado como mejor al de otras etapas de la historia española.

La ministra, por otra parte, ha señalado que se debe aprovechar el crecimiento económico para reducir el déficit, por lo que es "deseable" tener unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2020. "Yo hubiera querido tener ya unos Presupuestos nuestros nuevos en 2019, aunque finalmente no fue posible", ha apuntado Calviño, que ha añadido que España debe avanzar "lo más rápidamente posible" en el ajuste del déficit.

Reforma laboral

A pesar de que Pedro Sánchez ha prometido derogar la última reforma laboral de 2012, todavía no lo ha hecho desde que llegó a la presidencia del Gobierno, en junio del año pasado. En ese sentido, Calviño ha pedido "mirar hacia el futuro" y no dedicar "toda la energía política a tejer y destejer" reformas parciales porque eso "no resuelve los problemas del mercado laboral".

"Revertir la reforma laboral no va a mejorar las condiciones laborales de los chicos que están trabajando para Deliveroo o Glovo, no va a resolver los retos que nos plantea la digitalización y robotización del empleo", ha asegurado la ministra, que ha subrayado que lo que se necesita es un Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI.

En cuanto al salario mínimo interprofesional (SMI), Calviño ha asegurado que su Ministerio "llamó a la calma y la prudencia" cuando se anunció la subida de más de un 20% hasta los 900 euros mensuales porque había "evidencias mixtas" sobre cuál podría ser el impacto de este repunte.

"Yo me alegro mucho de que de momento, en 2019, la marcha del mercado laboral sea tan positiva, pero no nos tiene que llevar a la conclusión de que cualquier subida del SMI no tendría consecuencias, hay que ser prudentes y ver la evolución", ha advertido Calviño, que ha subrayado que en el programa electoral del PSOE lo que está previsto es subir el SMI hasta el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea.