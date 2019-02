Ibex 35, en directo: la banca frena sus caídas pero el parqué abre plano

Cecilia Castelló

La Fiscalía de Manhattan cita al comité encargado de la ceremonia inaugural de Trump por posible soborno

La Fiscalía de Manhattan ha citado al comité encargado de la ceremonia inaugural del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está siendo investigado por la posibilidad de que aceptara sobornos de sus mecenas a cambio de hacer concesiones en las futuras políticas de la Administración Trump, así como de garantizar acceso e influencia en la Casa Blanca a cambio de dinero.

"Acabamos de recibir una citación para documentos. Mientras estamos revisando la citación, nuestra intención es cooperar con la investigación", ha señalado un portavoz del comité en una declaración.

Según han informado los diarios estadounidenses 'The Wall Street Journal' y 'The New York Times', la citación solicita documentos relacionados con los donantes y los gastos del comité.

Reuters