El ministro francés de Economía cree que Ghosn "no está en posición" de seguir al frente de Renault

El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, consideró hoy que el máximo directivo de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, "no está en posición" de seguir al frente del grupo, tras haber sido detenido ayer en Tokio por supuestas irregularidades fiscales.

"No está en posición de dirigir el grupo, pero no vamos a pedir su dimisión porque no tenemos pruebas y estamos en un Estado de derecho", señaló Le Maire, según recoge la agencia Efe.

Ghosn permanece bajo arresto en Japón donde ha sido objeto de una investigación de la fiscalía de Tokio después de que su propia empresa condujera otra interna y detectara irregularidades y "malas conductas" por parte del ejecutivo franco-brasileño.

El ministro de Economía francés aseguró que la única información que tienen es la que publicó Mitsubishi tras la detención e indicó que hablará con su homólogo nipón para recibir todos los elementos recopilados por su ministerio.

"En Francia, la situación fiscal del señor Ghosn está perfectamente en regla", defendió Le Maire, que explicó que tras la noticia tanto él como el ministro de Hacienda, Gérald Darmanin, pidieron una verificación de las cuentas de Ghosn sin encontrar irregularidad alguna.

El Gobierno no pedirá su dimisión como presidente de la alianza sin que haya "elementos tangibles", según Le Maire, que sí defendió el nombramiento de un presidente temporal para la Alianza.

"Nuestra responsabilidad es garantizar la estabilidad de Renault", indicó el ministro que se reunirá hoy con los responsables del fabricante francés.

Le Maire quiso trasladar un mensaje de calma a los trabajadores del grupo y señaló que el Estado francés, que posee un 15 % del accionariado de Renault, hará lo posible para que la alianza con Mitsubishi y Nissan salga "no solo preservada sino reforzada".

Hoy, las acciones de Renault caen un 3,27% tras encajar ayer un fuerte correctivo del 8,4% elevando las pérdidas en el año hasta el 31%. Por su parte, Nissan ha caído un 5% y MItsubishi se ha desplomado un 6,8%.