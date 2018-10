La Agencia Tributaria detecta que los españoles tienen 457.000 millones en cuentas en el extranjero

La Agencia Tributaria está haciendo esfuerzos por mejorar el control fiscal de los contribuyentes españoles a escala internacional. Tras un año compartiendo información con un centenar de países, la administración ha detectado que los españoles tienen 457.000 millones de euros en cuentas en el extranjero, el equivalente al 40% del PIB nacional.

Así lo ha detallado este viernes el nuevo director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, durante su participación en el XXVIII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado que se celebra en Alicante. Los datos provienen de los 100 países de la OCDE acogidos desde septiembre de 2017 al acuerdo de intercambio de información Common Reporting Standard (CRS).

El monto detectado proviene de 1,6 millones de registros contables, aunque la Agencia aún no ha depurado las posibles duplicidades con lo que asume que el número concreto de contribuyentes que poseen esta fortuna fuera de las fronteras españolas podría ser “sensiblemente menor”.

Aunque se presupone que el grueso de este dinero está declarado, la Agencia Tributaria ha iniciado ya 102 inspecciones sobre estas cuentas bancarias y estima que el número irá creciendo según se vayan analizando los datos.

De momento se han detectado tres tipos de presuntos incumplimientos normativos. El más “obvio” es el de residentes en España que no declaran los ingresos o patrimonios en el extranjero, o que reconocen saldos inferiores a los reales.

En segundo lugar hay contribuyentes que no aparecen como residentes en España en el registro de Hacienda pero sí figuran así para terceros países, lo que haría necesario revisar su condición. Finalmente, hay no residentes que no cumplen sus obligaciones con España al no declarar el patrimonio real que tienen en el país.

Más allá de la recaudación que se obtenga con estas inspecciones, Gascón, subraya la importancia del “efecto inducido” que ha tenido el hecho de que los contribuyentes sepan que Hacienda tiene ahora toda la información internacional. Como resultado, las bases imponibles declaradas por IRPF han crecido un 25,2% en el último año y por tanto el ipmorte a ingresar crece un 14,3% mientras que el total de activos financieros reconocido sube un 23,2%, y la cuota íntegra un 27,4%.

En paralelo, la Agencia tributaria ha realizado 200 actuaciones inspectoras sobre grandes multinacionales a través de la Oficina Nacional de la Fiscalidad Internacional (ONFI) y ha atendido 39 operaciones vinculadas en las que las empresas le han solicitado que efectúe una valoración preventiva para aportar seguridad jurídica. Hubo acuerdo en la cuantía en 25 casos que permitieron asegurar 1.400 millones de euros en bases imponibles y evitar litigios.

También se han llegado a 259 “pactos amistosos” con países vecinos sobre 930 millones de euros así como 182 inspecciones internacionales que han permitido liquidar 8.600 millones en tres años.

Finalmente, Gascón ha detallado que el análisis informático de 3.600 cuentas empresariales, por importe de 214 millones de euros, ha permitido realizar 1.190 actuaciones, buena parte de ellas ejecutadas con operaciones coordinadas por todo el territorio español. La Agencia Tributaria cuenta con 25.000 empleados.

Permiso de maternidad

Más allá de estas cifras, a preguntas de la prensa Gascón ha confirmado que la Agencia Tributaria está ultimando “procedimiento ágil” de devolución del IRPF indebidamente cobrado por las prestaciones de maternidad de los últimos años.

El Tribunal Supremo aclaró hace unos días que esta prestación debe estar exenta de pagar impuestos, fallando en contra del criterio que viene aplicando Hacienda, lo que abre la puerta a que recuperen el dinero pagado los beneficiarios desde 2014 hasta hoy, ya que la posibilidad de rectificar las declaraciones de la renta expira tras cuatro años.

Aunque Gascón descarta realizar una devolución masiva de oficio, la Agencia Tributaria ha pedido a la Seguridad Social los 900.000 expedientes de los beneficiarios de la prestación entre 2014 y 2017 para lanzar un formulario online a través del que los afectados podrán solicitar la devolución del dinero sin tener que aportar ellos la documentación acreditativa.

La Agencia Tributaria viene recaudando unos 230 millones de euros al año por el impuesto sobre la renta aplicado a la prestación por maternidad, lo que arroja una devolución aproximada de casi mil millones de euros. A eso hay que sumarle que quienes han recibido la prestación este año no tendrán que tributar por ella el próximo ejercicio, lo que resta una vía de ingresos recurrente a las arcas públicas.