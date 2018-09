Google y UGT formarán a los trabajadores en competencias digitales

En un mercado laboral cambiante, en el que las empresas exigen a sus empleados cada vez más competencias técnicas, muchos trabajadores empiezan a quedarse fuera del sistema productivo. Por eso, en su afán por expandir audiencias y llegar a personas que podrían verse desplazadas por la progresiva digitalización de los entornos laborales, Google y la Unión General de Trabajadores (UGT) han firmado hoy un acuerdo para empezar a colaborar y formar en estas competencias a los profesionales.

El acuerdo, cerrado esta mañana por la directora general de Google España, Fuencisla Clemares, y el secretario general de UGT, José María Álvarez, tiene una vigencia de mínimo un año, con una prórroga automática de un ejercicio más salvo que alguna de las partes comunique lo contrario. Está destinado a la formación de los afiliados y afiliadas del sindicato, pero también al conjunto de trabajadores y trabajadoras que deseen recibir formación gratuita en competencias digitales, a fin de que dichos conocimientos les sean de utilidad para consolidar su carrera y su proyección profesional.

La digitalización "es una realidad a la que el sindicato no debe ser ajena, para trasladar a los trabajadores y en especial a los afiliados que las competencias digitales son un elemento clave del futuro, desde el empleo, el conocimiento y la transparencia", ha señalado José María Álvarez.

El objetivo de este acuerdo es doble. Por un lado, dar difusión a los cursos de Google Actívate entre los afiliados de UGT, así como para el conjunto de trabajadores. Por otro, formar a los cuadros sindicales para que sean estos los que a su vez impartan el curso sobre las competencias digitales para sus compañeros y compañeras. "El acuerdo representa el compromiso de Google por España, por desarrollar un trabajo de calidad y por democratizar los beneficios de las oportunidades que representa la digitalización", ha explicado Fuencisla Clemares. Desde 2014, Google ha formado mediante este proyecto a más de 334.000 personas en España.

Que precisamente sea una gran multinacional la que se ocupe de la formación de los afiliados de un sindicato es algo que no preocupa a Álvarez, aunque el secretario general admite que es un asunto a tener en cuenta. "Difícilmente podríamos firmar un convenio con ninguna empresa si mirásemos todas las cuestiones que hay detrás. Este es un acuerdo de formación muy específico, no obliga a nada más", ha afirmado Álvarez. El acuerdo, de un año confirmado y otro más prorrogable, es gratuito, y UGT no tiene que pagar por adquirir la formación. "Si estos términos cambiasen, nos replantearíamos la continuidad". Por su parte, Clemares ha asegurado que el objetivo del convenio es únicamente formativo, y que Google no recogerá más datos de los que sean necesarios de los trabajadores implicados. "De hecho, no habrá que registrarse en aplicaciones o cuentas de Google por obligación".