La universidad se superespecializa y responde al mercado

Evolución. Atendiendo a los datos ofrecidos por el Ministerio de Educación, entre los cursos 2013-2014 y 2017-2018, ha habido un vaivén considerable en lo que al número de másteres ofertados se refiere. En el primero de los ejercicios, las universidades españolas ofrecían un total de 3.306. Un año después, la cifra ascendió a 3.661, y luego, curso a curso, a 3.782 y 3.772. En 2017-2018, el número quedó en 3.540.

Un interés casi particular. Que la oferta de másteres varíe tanto cada año no es nada extraño. La decisión de lanzar una de estas titulaciones “viene avalada de forma personal por uno o dos profesionales, es un interés casi particular, que si bien pasa por todos los órganos competentes para su aprobación, no es más que el deseo de unos profesores de dar salida a unas demandas con formación especializada”, explica la vicerrectora de Posgrado de la Universidad de Alcalá, Margarita Vallejo. No ocurre lo mismo con el grado, que se solicita por un decanato o por la dirección del centro, tras un debate con todos los departamentos implicados, y que se articula como salida a medio-largo plazo para dar respuesta a una necesidad. “La impartición de un grado implica muchos más recursos tanto humanos como de otro tipo en comparación con los que precisa un máster. Por eso, su permanencia en el tiempo debe garantizarse”, agrega.

Una decisión de cada universidad. La estructura, desarrollo, forma de evaluación y seguimiento de un máster, así como la decisión de mantenerlo o no, es algo que depende exclusivamente de cada universidad y comisión. “La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) tiene un carácter básico y evalúa cada título para habilitarlo, haciendo un análisis previo y otro a posteriori”, cuenta Juan Hernández (CRUE). Pero más allá, es cada campus el que decide todo. Si bien es cierto que “para que un rector le diga a un director de departamento que un máster no va a volver a impartirse, tiene que haber razones objetivas y reiterantes para ello. Es decir, tiene que haber datos sobre demanda, empleabilidad y utilidad que se repitan a lo largo de dos o tres cursos”, apunta Hernández. “Lo que ha hecho la Rey Juan Carlos, que ha eliminado el máster tras el caso Cifuentes, es algo excepcional”, asegura.

La esperanza de vida es corta. “Cada universidad tiene sus razones para apostar por unas u otras titulaciones”, señala la vicerrectora de docencia y ordenación académica de la Universidad de Barcelona, Amelia Díaz. Y es que, continúa, a diferencia de los grados, “los másteres universitarios están pensados para ser muy dinámicos, de vida más corta. Es habitual que cada año se dejen de impartir algunos y se pongan en marcha otros nuevos. Existe un proceso de revisión continua siempre enfocado a la mejora”.

La vista puesta en los grados. Muchas veces, a la hora de ofertar un máster, las universidades se centran más en una u otra rama de conocimiento en función de la oferta previa que existe en el grado. Es decir, “casos como el de las ingenierías, donde hay una variedad de grados enorme, suelen tener una cantidad de másteres más reducida, ya que esa especialización ya está en el título principal. Lo contrario sucede en ramas como las Ciencias Sociales. Como aquí la oferta en grado es menor, más limitada, la cantidad de másteres ofertados es mayor”, asegura Juan Hernández. También es importante fijarse en la zona, y es que las diferencias por regiones son notables. La UPC, con 86 alumnos de media por máster, es la universidad con mejores cifras. La de Burgos, con 17 estudiantes de media, es la que peores números presenta.