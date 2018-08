Ibex en directo: el cerco legal sobre Trump pasa factura a las Bolsas

Los mercados giran levemente a la baja esta mañana, lastrados por la incertidumbre política en Estados Unidos, que fuerza a dejar de lado los máximos marcados por Wall Street. El ex abogado de Donald Trump se ha declarado culpable de, entre otros cargos, financiación ilegal de campañas electorales. Su acuerdo con la fiscalía incluye confesar que, por orden de un candidato a presidente, pagó a una ex actriz porno para que ésta ocultase sus relaciones sexuales con dicho candidato e influir así en las elecciones. Aunque el nombre de Trump no figura en los documentos legales, los problemas del presidente con la justicia crecieron exponencialmente ayer, día en el que también su ex jefe de campaña era declarado culpable de varios cargos de fraude.

El Ibex ha empezado el día con una caída del 0,2%, arrastrado a la baja por los futuros de Wall Street, para después quedar en terreno de nadie. Las noticias sobre Trump llegaron anoche según cerraba el mercado, por lo que el efecto se notará hoy en el Dow y el S&P 500, que precisamente ayer marcó máximo histórico. La racha alcista de la Bolsa de EE UU es histórica: desde los mínimos de la crisis subprime el S&P 500 ha subido sin ninguna corrección del 20% o más. Son 3.453 días al alza, algo que no se veía desde los años 90 (hasta que llegó la crisis puntocom).

Pese a la distracción política, a la que algunos analistas quitan hierro, el mercado está también pendiente de las conversaciones sobre política comercial entre China y Estados Unidos, que sin embargo no han dado aún titulares ni argumentos a los inversores.

En el frente de las divisas, el dólar sigue a la defensiva, aún condicionado por las diatribas del inevitable Donald Trump contra las subidas de tipos y por los problemas legales del ex magnate. Durante la noche la divisa europea ha marcado una subida del 0,8% hasta tocar 1,16 dólares por euro (hace solo una semana estaba en 1,13). Después ha moderado las alzas y cotiza a primera hora en 1,158 dólares. El yuan también sube levemente. Los operadores estarán atentos esta tarde a las actas de la última reunión de la Fed, que se publican a las 20 horas.

El petróleo ronda los 73 dólares, por su parte, en una subida estimulada por la caída de las reservas en EE UU. En la deuda, el diferencial del bono español con el alemán se relaja hasta los 104,8 puntos básicos, con la deuda a 10 años en el 1,375%. La prima de riesgo italiana está en 265 (el bono está en 2,976%).