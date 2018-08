Ibex en directo: Alzas ante las conversaciones entre China y EE UU

María Matos

Tesla vuelve a desplomarse en Bolsa

Las acciones de Tesla caen más de un 8% este viernes después de que su consejero delegado, Elon Musk, reconociera a The New York Times que su tuit (en el que anunciaba la recompra de la empresa) no fue revisado. Asimismo, los títulos se han visto también arrastrados por las dudas planteadas por los analistas de UBS acerca de la rentabilidad de su Model 3.

Musk puso en vilo a los mercados la semana pasada con un tuit en el que anunciaba la compra de la empresa por 420 dólares la acción. Una operación para la que dijo que tenía la financiación asegurada. Estas declaraciones han puesto en alerta a la SEC, que investiga si Musk ha incumplido la normativa estadounidense. La presión que sufre el CEO sería yal que la compañía estaría buscando un número dos que le ayudara a lidiar con el asunto.