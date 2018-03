Las furgonetas, perjudicadas por el alza del diésel

Presidente de Ganvam (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor) desde octubre, Vidal lleva 30 años vinculado al asociacionismo empresarial. Vicepresidente de Confemetal, este cántabro también preside CEOE-Cepyme en Cantabria.

¿Se invertirá la tendencia a la gasolina por los nuevos impuestos?

No tendría por qué, aunque las empresas tienen en cuenta todo gasto. Lo que hay que impulsar es la renovación de los comerciales, que tienen una media de edad de 16 años, sean diésel o gasolina, con un plan PIVE bien instrumentalizado. Está habiendo una fijación con los diésel absurda.

¿Es verdad que los diésel contaminan cinco veces más que lo que dicen?

Por el dieselgate no nos vamos a cargar todo. Lo que hay que plantearse es por qué no ha habido ese control. Los ayuntamientos tendrán que regular la entrada a las ciudades en función de las emisiones, sean diésel o gasolina, y penalizar a los que más contaminan.

¿La subida del gasoil impulsará a los eléctricos y los de gas?

El eléctrico solo se impulsará cuando se alcance mayor autonomía y la fabricación sea mayor, y para eso se tiene que facilitar el cambio. Habrá que forzar a las ITV para que inspeccionen mejor y tendrán que realizarse controles en las carreteras como los de alcoholemia para frenar la contaminación. Pero obviamente ayudarán a las energías alternativas.

¿Están las empresas dispuestas a cambiar sus flotas diésel?

El fin probablemente sea el eléctrico, pero las empresas no están por la labor de cambiar el parque de forma inmediata. Tendrá que ser progresivo y contando con todos los interesados. Montoro lo que quiere es recaudar más y la UE también para no meter más dinero en España. De lo que se trata es de gestionar mejor, no de recaudar más.