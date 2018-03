Los diésel tiemblan ante la nueva ITV

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla y máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto San Telmo, Gutiérrez lleva ligado a la inspección técnica de vehículos desde 1987. Director general de la empresa de la Junta de Andalucía, VEIASA, es presidente de AECA-ITV desde 2015.

¿Se espera una subida de precios?

Antes habrá que evaluar el impacto que las novedades tendrán en los costes. Las ITV tienen un año para comprar los equipos, modificar los procesos y adaptar los sistemas informáticos. Habrá que negociar la subida con las autonomías que tengan reguladas las tarifas y en las que no, serán los operadores los que los fijen.

¿Diésel o gasolina? Cuáles serán los más perjudicados?

El OBD detectará manipulaciones en los sistemas de control medioambiental que instalan los vehículos más modernos, homologados para contaminar menos. Serán los que tengan sus sistemas manipulados los que no superarán la ITV, ya sean diésel o gasolina. La nueva ITV no va a quitar de la circulación a ningún vehículo viejo, ya que al no tener sistemas electrónicos estarán exentos de cumplir los requisitos. Si están bien mantenidos, la superarán sin dificultad.

¿Qué inversión tendrán que hacer las ITV en tecnología?

Los nuevos equipos son sofisticados ordenadores que intercambian información con la centralita, la interpretan y la almacenan. Hay sistemas de control medioambiental a los que, por estar regulado oficialmente, se puede acceder libremente. Pero hay otros a los que no, si no es con el permiso del fabricante del vehículo. Hay marcas que cobran a los talleres por el acceso. Si insisten en cobrar a las ITV, subirá el coste de la inspección. El ejemplo más claro es Alemania, donde se ha llegado a un acuerdo con las marcas para que las ITV accedan a cambio de un euro.