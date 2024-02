‘Of counsel’, un valor añadido en los bufetes

Abogados brillantes, con muchos años de experiencia y referentes en su especialidad cuya meta no es ingresar en el club de socios de un bufete. Quieren seguir en contacto con sus clientes y ejerciendo, pero de manera más tranquila, sin la espada de Damocles de las cifras. Pero también, catedráticos, abogados del Estado, profesionales de la judicatura o similares que gozan de alto reconocimiento. Son mentores, aportan visión técnica y saber hacer, y las firmas presumen de tenerles entre sus filas por ser referentes en el mercado.

Algunos de los profesionales que juegan en la liga del talento sénior de la abogacía de los negocios llevan en la solapa del traje el cargo de of counsel. Una figura importada de los despachos anglosajones que no ha calado del todo en la cultura de los bufetes patrios. “Ha tardado mucho en aterrizar en España; de hecho, no existen por lo general estos perfiles en despachos nacionales con esta nomenclatura”, explica la headhunter Liova Castillo, senior associate manager en LHH, una consultora de recursos humanos. Efectivamente, CincoDías ha sondeado entre los principales bufetes nacionales y solo unos pocos han compartido su experiencia sobre la función de los of counsel en sus firmas.

Las organizaciones no siguen un mismo patrón a la hora de diseñar el traje de estos profesionales. En algunos bufetes, este puesto de experto que sabe cómo ganar las batallas más complejas se creó para no desperdiciar talento. Los despachos que cuentan con of counsel, señala Castillo, “suelen ser firmas internacionales, donde en sus jerarquías aplican la regla del conocido y temido up or out [o asciendes o te vas]”.

Beneficio mutuo

Y es que la carrera de obstáculos para llegar a socio no encaja con el perfil de algunos profesionales con menor vocación comercial. El puesto de of counsel puede ser una buena salida para aquellos abogados sénior que han cerrado una etapa y buscan otra forma de ejercer. En cierto modo, dice Castillo, es un puesto que “da respuesta a quienes no quieren cambiar de compañía porque sienten que siguen aportando valor a su firma y se saben bien valorados”. Es decir, llevan la camiseta del bufete con el que sienten sintonía.

Por eso, expone Sancho Peña, socio de Altum Advisors, una firma especializada en el headhunting jurídico de élite, hay poco movimiento lateral de of counsel entre las distintas firmas del sector. “El abogado es of counsel precisamente por la relación profesional y, sobre todo, personal, que tiene con su actual despacho”. Por otro lado, lo que suelen buscar las firmas con los fichajes es “cartera de clientes”, y “el of counsel no quiere tanto eso como estar en una estructura adecuada y poder focalizarse en pocos clientes”, agrega el headhunter.

A veces, comenta Peña, es una opción válida para socios que han tenido que ir “vendiendo sus units [unidades o acciones que poseen de la cuota en la firma] de cara al plan de salida por edad máxima de jubilación”.

Este es un perfil a la baja en 2024, coincide Liova Castillo: “Actualmente, no hay contrataciones laterales para of counsel en España porque los fichajes externos de figuras sénior se centran en socios que aporten o arrastren cartera de clientes”. Las pocas vacantes que surjan, asegura la cazatalentos, “serán cubiertas por profesionales de confianza del manager director del despacho”.

Paso intermedio

Para aquellos abogados sénior que quieren seguir batallando por ponerse el traje de socio se creó la figura del counsel. Un puesto que nada tiene que ver con el de of counsel, aunque tenga una nomenclatura muy parecida, y que se reinventó a raíz de la crisis de 2008. Como apunta Sancho Peña, las carreras a la sociatura se alargaron y “muchos despachos optaron por crear la figura del counsel: al abogado se le subía la retribución y ostentaba un nuevo cargo”. De nuevo, la terminología puede engañar, pero los counsel no son consultores. Estos últimos son contratados puntualmente por los bufetes para asuntos concretos.

Equipo

Las firmas consultadas convienen en que mientras que el counsel sí aspira a ser socio, el of counsel desarrolla su carrera en paralelo a la de los socios. En consecuencia, el primero tiene que conseguir unos determinados objetivos comerciales y de facturación, mientras que el segundo no tiene esa presión. Esto implica, además, que las condiciones laborales, como la jornada o la remuneración, sean mucho más flexibles en el caso de los of counsel. Algunos lo compaginan con la docencia.

Concretamente, en el caso de DLA Piper España, como explica su senior HR manager, Esther Ahumada, los of counsel perciben una remuneración fija y/o variable asociada al acuerdo comercial con el despacho, basándose en el proyecto, resultados y dedicación específica, mientras que el sueldo de los counsel está ligado a desempeño, proyecto comercial y resultados. La firma de origen estadounidense cuenta en España con seis of counsel que asesoran en las áreas de capital markets, knowledge management y energía M&A, y con cuatro counsel, expertos en las prácticas de insurance, UK law, factoring y regulatorio financiero. Ahumada destaca como principal diferencia entre ambos roles su experiencia.

En Andersen España, por su parte, cuentan con 20 of counsel. Como expone su responsable de recursos humanos (RR HH), Cristina Vázquez, “poseen una amplísima y brillante trayectoria en distintas ramas del derecho”. Así, el talento sénior, indica, está presente en todas las áreas de práctica del despacho, “lo que nos permite ofrecer a nuestros equipos y clientes un alto valor añadido en base al conocimiento técnico y experiencia que aporta cada uno de ellos”. Sin embargo, puntualiza que existen dos perfiles muy diferenciados en esta posición: uno de ellos más dedicado a la práctica y el otro, más orientado a las relaciones institucionales y al desarrollo de negocio.

Otra firma de origen anglosajón que incorpora esta figura en sus filas es Dentons. En concreto, cuenta con un of counsel en el área de laboral y tres counsel en las áreas de corporate y litigación. En su caso, aclara María Sánchez, directora de RR HH de Dentons en España, el counsel se encuentra en la carrera sociativa y el of counsel tiene un perfil más técnico y menos comercial.

En cuanto a los despachos nacionales, Ceca Magán cuenta con cinco of counsel que, según su responsable de RR HH, María López, son eminencias técnicas que refuerzan diferentes áreas o materias específicas, aunque reconoce que también usan esta figura para designar a colaboradores externos habituales. En el caso de Ecija, sus seis of counsel son catedráticos de Derecho o profesionales sénior en sus últimos años de ejercicio, con capacidad comercial y/o competencias técnicas extraordinarias, y su colaboración es totalmente flexible.