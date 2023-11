Los 'juniors' ya no quieren ser socios y eso preocupa a los grandes despachos

Encuesta. En el foro, organizado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense e IurisTalent, las responsables de los recursos humanos de la abogacía de los negocios dibujaron el perfil de abogado joven que demandarán en 2024. En una encuesta, las profesionales señalaron que buscan cualidades como “competencias digitales”, “proactividad”, “curiosidad” y “liderazgo”. La adaptabilidad fue una de las destrezas más repetidas entre las directoras de recursos humanos, quienes dibujan una tendencia hacia los perfiles que tengan la “mente abierta” hacia los cambios y el compromiso.

Visión empresarial. Ser brillantes en lo técnico y la pasión por el derecho ya no es suficiente. En la nueva era de la abogacía, otras habilidades, como las comerciales y el compromiso por la línea del negocio de la firma, cobran protagonismo, además de las habilidades emocionales, también conocidas como soft skills. Para las reclutadoras es importante ganar juicios, pero también saber vender y tener buenas relaciones con los clientes. Preguntados por esta cuestión, las responsables coincidieron (25 de 26) en que ahora buscan perfiles que jueguen un papel proactivo en las áreas de apoyo al negocio.

Trampa. No obstante, la flexibilidad como motor para atraer talento puede esconder una trampa: que los jóvenes vean cómo, por sistema, los horarios no se respetan. Lo que puede cristalizar en el efecto contrario al deseado por los bufetes y en que los letrados busquen otras salidas. “Es importante que la flexibilidad no sea sinónimo de exceder de forma sistemática de horas semanales”, remarca Miriam Salazar, directora de recursos humanos de Eversheds Sutherland, quien admite que en los bufetes el control horario es más difícil, ya que la agenda la marca el cliente y los plazos.