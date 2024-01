Estas son las mejores opciones IA que se incluyen en el Samsung Galaxy S24

Con la creciente popularidad de herramientas de inteligencia artificial, era solo cuestión de tiempo que los gigantes tecnológicos comenzaran a incorporar esta tecnología en los smartphones. Google dio inicio a esta tendencia a finales del año pasado al agregar abundantes características de fotografía con inteligencia artificial a la serie Pixel 8. Ahora, apenas unos meses después, Samsung ha anunciado una nueva suite de funciones de inteligencia artificial junto con la tríada de smartphones Galaxy S24.

Conocido como Galaxy AI, este conjunto replica algunas de las características que hemos visto en smartphones competidores, al tiempo que introduce una serie de nuevas y útiles innovaciones. Te vamos a mostrar las que son más interesantes.

Esto es lo que ofrece Galaxy AI

Samsung ha colaborado con diferentes compañías, como por ejemplo Google y Qualcomm, para llevar esas capacidades a sus smartphones bajo la marca Galaxy AI. El gigante surcoreano en ofrecer ciertas funciones de inteligencia artificial que son parte de la gama S24.

Samsung

Con Galaxy AI, puedes elegir entre procesamiento sin conexión y en la nube para muchas tareas. Los conjuntos de chips de smartphones han admitido inteligencia artificial en el dispositivo durante varias generaciones, gracias a las unidades de procesamiento neuronal integradas o NPU. Sin embargo, incluso los últimos SoC no podrán ejecutar modelos de lenguaje grandes de última generación como el que impulsa ChatGPT. Por lo tanto, para obtener los mejores resultados, algunas de las mejores características de la nueva herramienta dependerán de los servidores de Samsung para conseguir buenos resultados.

Hemos visto a Google emplear una estrategia similar con su serie Pixel 8, donde muchas funciones -como Magic Editor- no funcionan sin una conexión a Internet. Dicho esto, con Galaxy AI obtendrás resultados de buena calidad siempre (aunque algunas funciones avanzadas podrían no estar disponibles sin conexión, esto hay que tenerlo en cuenta.

¿Se necesita acceso a la nube para usar Galaxy AI?

No, no necesitas una conexión a Internet para usar la mayoría de Galaxy AI. Sin embargo, algunas características como Generative Edit se beneficiarán enormemente de una conexión a Internet activa, ya que los modelos en el dispositivo no rendirán tan bien como los basados en la nube.

Las mejores funciones de Galaxy AI

Las características del Samsung Galaxy S24 Ultra no se limitan solo a las especificaciones técnicas. Como se mencionó anteriormente, el teléfono viene con varias funciones de inteligencia artificial. Estas son las que creemos que son más llamativas:

Voice Recording Assistant

Convierte grabaciones de audio en texto, identificando hablantes individuales. Transforma estas en transcripciones escritas, con traducción y creación de sumarios de forma instantánea.

Live Translation

Traducción en tiempo real impulsada por inteligencia artificial para contenido hablado y escrito en diferentes idiomas. Ocurre lo mismo para conversaciones, comunicación en entornos multilingües y traducción rápida de contenido escrito.

Samsung

Chat Assistant

Traducción instantánea de mensajes con respuestas sin importar el idioma. Mensajería directa en varios idiomas sin copiar y pegar para hacer la vida más sencilla a los usuarios.

Circle to Search

Búsqueda rápida alimentada por inteligencia artificial al encerrar con círculos hechos con el S Pen objetos o texto en la pantalla. También identifica productos, lee texto en visuales y permite obtener información de manera rápida.

Note Assistant

Edita y resume notas, organizarlas por secciones o encabezados. Proporciona resúmenes de notas y organiza notas según su estructura.

El Futuro con Galaxy AI

El lanzamiento del Galaxy S24 con su conjunto de características de inteligencia artificial marca un punto de inflexión significativo en la evolución de los smartphones de Samsung. A medida que la inteligencia artificial se integra más profundamente en nuestras vidas cotidianas, podemos anticipar que las futuras actualizaciones de software expandirán las capacidades de Galaxy AI, quizás incluso llevando estas innovaciones a modelos anteriores de la firma coreana. Por lo tanto, esto es solo el principio.