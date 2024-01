El gran acierto de Samsung: los Galaxy S24 llegan con siete años de actualizaciones

La importancia de las actualizaciones en el mundo de los dispositivos móviles es muy grande. A menudo, estas actualizaciones marcan la diferencia para los usuarios, que buscan no solo la última tecnología, sino también una vida larga y óptima de su nuevo equipo. En este contexto, Samsung ha dado un paso con el lanzamiento de la serie Galaxy S24, estableciendo un nuevo estándar en el mundo Android.

Hasta hace poco, Google lideraba la carga con su compromiso de siete años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad con los modelos Pixel 8 y Pixel 8 Pro. Este enfoque resaltaba la importancia que la gigante tecnológica daba a mantener sus dispositivos al día durante un período extendido. Sin embargo, ahora Samsung se alza como un contendiente fuerte, anunciando que su nueva gama alta de teléfonos ofrecerá lo mismo.

En el evento de presentación de la serie Galaxy S24, la compañía coreana no solo reveló las nuevas características de hardware de todos los modelos, sino que también se comprometió a ofrecer "siete generaciones de actualizaciones de sistema operativo y siete años de parches de seguridad". Esta decisión representa un cambio notable, ya que Samsung anteriormente proporcionaba cuatro años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de parches de seguridad. Este aumento en el soporte de actualizaciones significa que, al adquirir uno de estos nuevos terminales hoy, los usuarios pueden esperar recibir actualizaciones hasta el año 2031.

Samsung

Detalles que son importantes de la decisión de Samsung

Es importante tener en cuenta algunos detalles adicionales. Samsung no especifica si las actualizaciones de seguridad serán mensuales de manera indefinida. Este punto aún necesita ser aclarado, ya que la declaración se centra en los años de soporte -que no es poco- y no en la frecuencia específica de las actualizaciones. Aunque existe la posibilidad de que se mantenga la periodicidad mensual, habrá que esperar un poco para confirmar esto.

Otro detalle a tener en cuenta es que Samsung indica que "la disponibilidad y el momento de las actualizaciones del sistema operativo Android y los parches de seguridad pueden variar según el modelo del dispositivo y el mercado". Este matiz da margen a Samsung para adaptar el calendario de actualizaciones según el dispositivo y el mercado específico. De todas formas, esto es algo que es habitual en el sector tecnológico.

Un avance que puede mejorar las ventas

Cabe destacar que, además de las actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad, los dispositivos Pixel de Google también reciben beneficios adicionales en forma de Pixel Feature Drops. Estas actualizaciones trimestrales suelen traer nuevas funciones de software a los dispositivos de la compañía de Mountain View, enriqueciendo la experiencia del usuario con nuevas herramientas y características. Aunque Samsung no ofrece una característica equivalente en la actualidad, es importante mencionar que la compañía actualiza su interfaz de usuario One UI al principio de cada año con nuevas funciones, y nuevamente con importantes lanzamientos de Android. Está por ver si desde ahora también se modifica esta forma de actuar.

Samsung

En resumen, Samsung ha dejado claro su compromiso con los usuarios ofreciendo hasta siete años de soporte para actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad en los Galaxy S24 (siendo este detalle una de las grandes mejoras que llegan con la nueva generación, aparte de otras como el uso de IA y avances en el hardware). Este paso refleja la evolución positiva de la firma coreana y destaca la importancia que los fabricantes otorgan a la durabilidad y seguridad de los dispositivos.