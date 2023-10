Cuidado con la nueva estafa SMS: no te fíes de este mensaje de WhatsApp

Las estafas están a la orden del día. Por desgracia, los amigos de lo ajeno han encontrado todo tipo de nuevas formas con las que tratar de timarnos y vaciarnos la cuenta bancaria. Además, no tienen ningún tipo de escrúpulo, utilizando a nuestros familiares para tratar de engañarnos de alguna manera.

Al punto de que la ciberseguridad se ha convertido en una de las asignaturas más importantes para cualquier PYMES. Aunque por desgracia, cualquiera está al alcance de estos estafadores. Y hoy te traemos un nuevo tipo de engaño.

Han sido los compañeros de ADSLZone, los que se han hecho eco de una nueva estafa SMS bastante elaborada y que pretende engañarte mediante un mensaje de WhatsApp. Además, el truco es bastante sencillo.

Así es la nueva estafa SMS en la que te mandan un mensaje trampa por WhatsApp

La estafa es muy sencilla. Verás que te llega un mensaje SMS con un código de verificación. Y alguien te escribirá por WhatsApp diciendo que ha mandado el SMS por error a tu número, y que necesita rápidamente que le mandes el código correcto.

El objetivo es que te dejes llevar por la urgencia. Pero si lo haces, te va a salir la broma cara. Principalmente porque estos estafadores quieren hacerse con tu cuenta de Whatsapp para realizar una suplantación de personalidad.

Si os llega este mensaje por WhatsApp después de recibir un código sin solicitarlo es porque os quieren robar la cuenta.

Lo sé por cosas de la vida 😅

Que rule. pic.twitter.com/sSxBe4Z2pf — Alberto García-Salido (@Nopanaden) October 26, 2023

Seguramente ataquen a tus contactos pidiéndoles dinero por cualquier motivo, además de que podrán acceder a todo tu historial de conversaciones. Es sumamente importante que no te dejes llevar y le des tu número SMS.

Además, debes tener en cuenta que el ejemplo que te mostramos es con WhatsApp, pero puede suceder con cualquier otra plataforma, por lo que deberías tenerlo en cuenta por si te llega a través de Telegram u otras plataformas.

Lo peor de todo es que esta estafa SMS seguramente evolucionará. De momento la están utilizando para atacar tus cuentas de WhatsApp o Telegram. Pero todo apunta a que, a medida que mejoren este intento de estafa, irán apareciendo nuevos engaños con los que vaciar nuestra cuenta bancaria.

Sin duda, no es la mejor noticia para el usuario medio, y el hecho de que los ciberdelincuentes no paren de encontrar nuevas formas con las que intentar timarnos no es precisamente bueno. Pero por lo menos tienes las herramientas necesarias para conocer estas trampas e intentar evitarlas.

Como siempre, la clave radica en la precaución y, sobretodo, no dejarte llevar por los sentimientos y verificar que la persona que te escribe es realmente quién dice ser. Algo tan fácil como llamar si te escribe un familiar o amigo pidiendo dinero.