Escrivá busca cómo ingresar más en pensiones pero sin contar con sindicatos ni empresarios

Mientras el ministro Escrivá sigue lanzando mensajes acerca de cómo reforzar y consolidar los ingresos del sistema de pensiones, los sindicatos y empresarios expresan su descontento ante la falta absoluta de diálogo y conocimiento de por dónde puede ir la reforma que el ministro quiere tener cerrada a lo largo del presente mes.

Hasta el momento, Bruselas está siendo el principal destinatario de los mensajes, el último, el de aplicar un recargo a las rentas más altas tal y como adelantó El País y que desde el Gobierno se insiste en que se trata de una propuesta más en el marco de las negociaciones.

Fuentes sindicales señalan a CincoDías que la negociación con los agentes sociales está en el dique seco y hace más de dos meses que no se ha convocado por parte del ministro Escrivá la mesa de negociación. La razón de todo ello es que el Ejecutivo tiene un conflicto interno que no logra resolver, “un conflicto entre los socios de Gobierno, que podría hacer peligrar que un hipotético acuerdo cuente con el respaldo suficiente en la tramitación parlamentaria”, algo que estuvo a punto de suceder con la reforma laboral, aprobada in extremis.

Fuentes de CC OO defienden que tras la puesta en marcha este año del régimen de autónomos RETA, sus principales reivindicaciones se basan en el destope de las bases máximas de cotización, es decir, que no sea la misma para todos los trabajadores y se cotice en función de las retribuciones percibidas en la banda alta.

Otra cuestión debería ser el incremento de las pensiones mínimas, una medida que iría en la línea correcta para reducir la brecha de género del sistema. También hay que abordar la ampliación del plazo de aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hasta 2050, en lugar de 2033. A recordar que el MEI es un nuevo impuesto a las nóminas aprobado en la primera parte de la reforma de pensiones que supone un incremento del 0,6% de las cotizaciones y que se reparte entre la empresa y el trabajador a razón de un 0,5% y un 0,1% respectivamente, para contribuir al sostenimiento de las pensiones.

Para CC OO, lo primero que hay que hacer para alcanzar un acuerdo antes de final de mes, como quiere el ministro Escrivá, “es negociar, y no se está negociando, por lo que difícilmente podemos llegar a un acuerdo”. También rechaza que la tercera llegada de fondos europeos, prevista para abril, esté condicionada a un acuerdo en pensiones. No será hasta la cuarta entrega, en otoño, cuando sí será vinculante tener un sistema de pensiones sostenible. Estas prisas por finalizar este mes, señalan las fuentes consultadas, sería por la proximidad de las elecciones de mayo y diciembre.

Fuentes de la patronal CEOE insisten en esta misma línea de desconocimiento total y absoluto de por dónde podría ir la reforma. Señalan que no hay fechas previstas de futuras reuniones, aunque rechazan el mensaje de elevar más los costes laborales.