Tesla podría lanzar un coche eléctrico barato: la sombra de Xiaomi es alargada

Hasta la fecha, Tesla vivía bastante cómoda en el mercado de los coches eléctricos. El motivo es que no tenía una gran presión por parte de otros fabricantes a la hora de competir de una forma directa contra la compañía creada por Elon Musk. Pero las cosas parece que están cambiando con la anunciada llegada de Xiaomi que, por lo que parece, hará que algunos cambien su estrategia hasta la fecha.

Lo que estamos diciendo tiene que ver con lo que se tiene que pagar para conseguir un coche eléctrico de Tesla. Evidentemente, no va a cambiar el precio que tienen los modelos que ya están en el mercado, pero se han conocido informaciones que indican que la firma norteamericana podría tener planes para lanzar un nuevo coche eléctrico que sería especialmente económico. De esta forma se protegería de la llegada de Xiaomi, que es preocupante para muchos (por mucho que al principio lo negaron de forma repetida). Un giro importante tanto en el trabajo interno como en la percepción de los potenciales compradores si lo indicado se produce.

La gran sorpresa de Elon Musk para los inversores de Tesla

Esto es lo que se cree que puede tener escondido en la manga el creador del fabricante y CEO de la compañía para la próxima reunión con los accionistas de la compañía, que se producirá el 1 de marzo de este mismo año. Según la fuente de la información, ese sería el momento en el que se haría oficial la nueva gama de coches eléctricos económicos de Tesla. Un momento adecuado y que, lo cierto, encaja perfectamente con la forma de trabajar de Musk. Por lo tanto, si todo se confirma, no quedaría mucho para que más de uno valore seriamente comprar un coche de la firma americana sin tener que realizar un desembolso casi inalcanzable para muchos.

Unsplash

Algunas de las cosas que se podían dar por seguras del nuevo modelo es que hablamos de un coche que sería más pequeño que los Model 3, por poner un ejemplo. De esta forma, podría considerarse un utilitario, pero seguro que con alguna opción que le haría diferente como siempre ocurre con este fabricante. Además, sería la continuación lógica de la bajada de precio que últimamente se está produciendo en muchos de los coches que tiene Tesla ya a la venta, que es un objetivo claro de la compañía debido a que se está en pleno proceso de reducción de los costes de fabricación (y, por lo que parece, esto se está consiguiendo gracias a que cada vez son más los pedidos de componentes de vehículos de este tipo debido a la demanda).

Pocos datos… ¿Por qué?

Pues todo apunta a un motivo de lo más sencillo (y no es que la información esté perfectamente escondida, que todos conocemos a Elon Musk). La razón sería que se está en una fase de diseño en la que se conocen solo algunas líneas maestras, pero no hay nada muy concreto. Y esto no es algo que sea extraño en Tesla, ya que, si se mira hacia atrás, el CyberTruck se anunció en 2012 y, por el momento, nadie ha recibido un modelo de todos los que hicieron un pedido anticipado.