El principal sindicato en grandes almacenes pide al sector “poner más dinero”en el nuevo convenio

El viernes echará a rodar la negociación del mayor convenio colectivo de España. El del sector de los grandes almacenes, que afecta a cerca de 240.000 personas que trabajan en una veintena de empresas del sector, entre ellas El Corte Inglés, Carrefour, Ikea o Fnac. Las bases de un futuro acuerdo están definidas desde la parte sindical: cuatro años de validez y una subida salarial histórica, de entre un 18% y un 20% para toda la vigencia.

"No es exagerado. Llevamos dos años con subidas del 1% por la situación que generó el Covid-19 y el convenio de transición que firmamos. El sector ha vuelto a crecer y son cifras razonables", defiende Antonio Pérez, secretario general del sindicato Fetico.

Este cuenta con una representatividad del 55% en el sector y es el mayoritario en la mesa de negociación, con con siete miembros de los 15 de la parte sindical. Pérez anticipa que será una negociación en la que todas las partes, también las empresas, tienen claros los puntos principales. “La patronal [Anged] tiene asumido que debe haber un incremento salarial. Las empresas están concienciadas. Si les propusiésemos una subida del 12%, firmaban mañana. Las resistencias llegarán en las subidas a partir del tercer año. La diferencia estará en dos o tres puntos, que es mucho dinero”, defiende Pérez.

El secretario general de Fetico pone en valor el sector, "que durante el Covid ha sido seguro" frente a despidos o ajustes, o incluso frente a la alta rotación que tradicionalmente ha marcado al sector. "Tras la pandemia, la gente quiere trabajar en sitios donde sea feliz, donde haya buenas condiciones. Las empresas de la distribución, o ponen dinero para ser un sector atractivo, o no van a poder asumir los niveles de rotación. Paguen ustedes más para que la gente se quede", añade.

Fetico llevará a la mesa una subida salarial del 18% en los cuatro años de vigencia, más un pago único del 4%. También una reducción de la jornada anual desde las 1.760 horas actuales, y también de los domingos a trabajar. "La mejor manera de pagar un domingo es no ir", resume Pérez. La propuesta, bajar de 23 a 18 el número máximo a trabajar en caso de que los comercios abran todos los domingos del año.

El sindicato mayoritario en los grandes almacenes también pondrá sobre la mesa la posibilidad de incluir, ya en este convenio, los planes de pensiones de empleo, el mecanismo ideado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá. "Es un territorio a explorar. El problema es cómo plantear al trabajador, en el momento actual, que le voy a subir el sueldo, pero que una parte se la daré en 35 años. Contemplo que estos planes aparezcan en el sector, y lo contemplamos para este convenio, pero no para estos dos primeros años. Eso sí, tiene que ser un acelerador y no un método para no subir el sueldo base".

Esa será la pelea para este y próximos convenios. "La clave del sector es el crecimiento del salario base, que históricamente ha sido bajo", dice. Y para ello, no cree que las cláusulas de revisión ligadas al IPC sean efectivas. "Conllevarían una congelación de facto en años de baja inflación. Queremos un convenio a largo plazo, con crecimientos fijos y no vinculados al IPC".