El juez pide a BBVA toda la información sobre la “salida” de FG y otros directivos

El juez del ‘caso Villarejo’ no quiere cerrar la investigación abierta contra BBVA por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo sin conocer las circunstancias que rodearon las “salidas” del banco del expresidente de la entidad, Francisco González, y otros directivos investigados en la causa. En concreto, el magistrado pide documentación relativa al “despido, jubilación, prejubilación, etc. y, en aquellos casos en que se hubiese pactado algún tipo de indemnización, la referencia al clausado del contrato en que se preveía dicha indemnización”.

Así lo acordó ayer el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en un auto, al que tuvo acceso CincoDías, en el que acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, tras analizar el correo electrónico anónimo que recibió tras el interrogatorio al expresidente del banco (conocido en el mundo empresarial como ‘FG’), del pasado mes de diciembre, en el que se insinuó que se estaba “dejando de lado un factor importante: quién y por qué decidió pactar una salida amistosa con (Julio) Corrochano a comienzos de 2018”, en alusión al que fuera jefe de Seguridad, que hizo de enlace entre el banco y las empresas contratadas del entramado societario de Villarejo.

“En aras de aclarar los hechos”, los fiscales encargados de la macrocausa, y en especial en la novena pieza separada de la misma, centrada en BBVA, solicitan al magistrado instructor que se oficie a la entidad bancaria la documentación relativa a este acuerdo, pero extiende la solicitud a “todos los antiguos directivos que actualmente figura como investigados en las presentes actuaciones, con excepción de aquellos que lo hubiesen sido con anterioridad al 1 de marzo de 2018”.

Pruebas "pertinentes, necesarias y útiles"

De este modo, la documentación hace también referencia, entre otros, a los ceses del que fuera máximo representante del banco, que deja la Presidencia en septiembre de 2018; o al exdirector de riesgos del BBVA y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, quien fue despedido en septiembre de 2019 y que alcanzó un acuerdo económico con el banco cinco meses después, pero que no evitó mantener estrategias jurídicas contrarias en esta causa. En este último caso, la Audiencia Nacional ya solicitó hace casi tres años que el juzgado de Madrid que conoció la demanda de despido que el exdirectivo planteó contra BBVA remitiese todas las diligencias

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional considera que las pruebas que reclama Anticorrupción son “pertinentes, necesaria y útiles a los fines de la presente instrucción”. No obstante, recuerda la situación procesal de BBVA como investigado, por lo que apunta que debido a “su derecho a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable, no se le requiere forzosamente la entrega de dicha documentación, sino que se le oficia para que la aporte, de modo voluntario”.

La última documentación reclamada a BBVA llega en un momento clave para la causa, que se encuentra en los últimos días para que el juez decidida si mantiene abierta la investigación o la cierra ya, tras más de cuatro años de vida.