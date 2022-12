La renta fija regresa a las carteras

Mercados. ¿Es mejor invertir en renta fija mediante fondos o accediendo directamente al mercado? Alain Krief, responsable de renta fija en Edmond de Roths­child Asset Management, defiende los fondos dado que, aunque estos valores pueden negociarse directamente, el mercado es mucho menos accesible que el de renta variable. “Es un mercado OTC [over the counter], por lo que no hay un precio fijo al final del día”, explica, y “los diferenciales entre la oferta y la demanda también pueden ser grandes en determinados valores, especialmente en los de pequeño tamaño”.

Diversificación. Frank Lipowski, gestor de renta fija de Flossbach von Storch, da otro argumento para invertir a través de fondos, ya que “muchos bonos tienen un valor nominal muy grande, por lo que [para invertir directamente] se necesitaría una gran cantidad de capital para reunir una cartera ampliamente diversificada”.

Estrategia. Fernando Ibáñez, presidente de Aseafi, cree que si se busca una solución fiscalmente eficiente, “la estrategia de fondos es mejor que la de apostar por bonos individuales que se mantienen a vencimiento. Esta última, en cambio, será más adecuada si se busca rentabilidad estable y predefinida”.

Asesoramiento. Para Enrique Borrajeros, presidente del comité de comunicación de EFPA España, el nuevo escenario en el que nos encontramos ofrece oportunidades, especialmente en el caso de los inversores con perfil conservador, pero “es clave entender que un inversor no es una cartera o un producto, es una persona con un proyecto biográfico y financiero que precisa un asesoramiento global, continuado, a la medida e independiente. En ese contexto, y solo con esa premisa, hay que valorar las diferentes opciones antes de tomar decisiones financieras”.