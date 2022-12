Un algoritmo permite optimizar el transporte de gas a la España vaciada

La encrucijada europea de asegurar el suministro energético sin dañar el medio ambiente necesita la implementación de todas las soluciones posibles. Y la inteligencia artificial no es un factor menor: estas herramientas pueden ayudar a las organizaciones a reducir sus emisiones entre un 5% y un 10%, según un informe reciente realizado por Boston Consulting Group.

Conocer mejor la demanda de gas y mejorar su abastecimiento es fundamental para este desafío. Este es el eje de la propuesta de la empresa de transporte valenciana ESK, desarrollada en colaboración con Repsol y Piperlab, que busca optimizar el suministro del hidrocarburo a poblaciones alejadas que no están conectadas a la red troncal de gasoductos españoles. La solución, premiada en el marco del primer Datatón de IndesIA, una asociación de nueve grandes empresas españolas como Navantia, Telefónica y Ferrovial, permite vincular los datos meteorológicos con el consumo de gas real y así optimizar hasta un 60% las rutas logísticas sin poner en riesgo el servicio.

El algoritmo fue pensado alrededor de las necesidades de 12 localidades ubicadas en geografías bien distintas, tanto en poblaciones alejadas y poco pobladas de Castilla-La Mancha como en otras cercanas a los Pirineos. Actualmente, a fin de evitar interrupciones en el servicio, todas las partes involucradas trabajan con niveles de abastecimiento muy altos que requieren de repostaje continuo. Esto resulta en costes logísticos elevados, en pleno contexto inflacionario, y un alto nivel de emisiones.

Los primeros resultados apuntan que se podría reducir hasta un 29% el número de viajes entre estas localidades y los grandes polos gasísticos de donde se abastece la compañía, Barcelona y Sagunto (Valencia). La herramienta permite priorizar comunidades y evitar cualquier tipo de interrupciones.

Además del fuerte impacto en la huella ambiental, la firma destaca las mejoras en la conciliación de sus trabajadores al evitar emergencias dada la mejora en la planificación.

Conectar soluciones

El aspecto fundamental, según los organizadores del evento, está en la colaboración para resolver problemáticas ya existentes. Así lo reconoce Pedro Moscardó, director de ESK: “Se trata de un problema que conocíamos perfectamente, que solo el acceso a las herramientas apropiadas permite avanzar”. Lo novedoso se encuentra en los resultados que pueden obtenerse de datos ya existentes. Las previsiones meteorológicas, las dinámicas poblacionales u otros factores como la llegada de turistas a las diferentes poblaciones ya estaban disponibles.

“Hay mucha creencia de que la inteligencia artificial es para grandes empresas, solo para Amazon o Meta. Pero no, lo importante es familiarizarse, son herramientas más próximas de lo que se piensa”, detalla Moscardó.

Lo mismo apunta Alejandro Municio, experto de datos de Piperlab, el socio tecnológico que generó la solución. La empresa, especializada en el transporte de gases, ya estudia cómo implementar la solución y extenderla a otras 48 comunidades que abastece de gas natural. Al mismo tiempo, sus responsables consideran que pueden extender el algoritmo a otras áreas de sus negocios.

