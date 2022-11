Munger, mano derecha de Buffett: “No necesitamos bitcoins que son buenos para los secuestradores”

Se multiplican las voces críticas contra el mercado de criptomonedas tras la quiebra de la plataforma de negociación FTX, que ha provocado un seísmo en el sector, con un agujero contable que se calcula en 8.000 millones de dólares y más de un millón de acreedores a la espera. La falta de una regulación clara y la prácticamente nula transparencia ponen el foco sobre una industria que algunos consideran con pies de barro. Uno de ellos ha sido el inversor Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway y mando derecha de Warren Buffett. Munger, qe se ha mostrado en varias ocasiones escéptico con las monedas virtuales, ha aprovechado la caída de FTX para reforzar su tesis, ya que considera las criptomonedas una combinación "maliciosa" de "fraude e ilusión". "Es algo muy, muy malo. El país no necesitaba una moneda que fuera buena para los secuestradores", dijo Munger en una entrevista con la cadena CNBC.

El inversor hizo hincapié en las sospechas de actividades ilícitas financiadas con criptomonedas. "Hay gente que piensa que tiene que estar en todos los negocios que están de moda. Creo que eso es una locura. No les importa si se trata de prostitución infantil o de bitcoin", añadió.

"Hay mucho engaño: en parte fraude y en parte ilusión. Esa es una mala combinación", expicó Munger.

Los comentarios del inversor, de 98 años de edad, se producen tras una semana tormentosa para el sector. FTX se acogió al Capítulo 11 de protección contra los acreedores después de que la preocupación por la salud financiera de la empresa provocara un batacazo en Bolsa de la plataforma y el desplome de su token nativo FTT. Poco antes, Binance retiró una propuesta de adquisición de FTX ante la publicación de informes sobre el mal manejo de los fondos de los clientes y las supuestas investigaciones del Gobierno de EE UU.

El precio del bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo, ha caído más de un 60% este año y cotiza por debajo de los 17.000 dólares, según Coin Metrics.

"Las buenas ideas, llevadas al exceso miserable, se convierten en malas ideas", dijo Munger. "Nadie va a decir que tengo una m*** que quiero venderte. Dicen: ¡es blockchain!".

No es la primera opinión polémica de Munger respecto al bitcoin y otras criptomonedas. Anteriormete se refirió a estos activos como "enfermedad venérea" o "veneno para ratas".

La opinión de Munger coinciden con las del consejero delegado del conglomerado Berkshire Hataways, Warren Buffett. El inversiro siempre se ha mostrado reacio a invertir en criptomonedas como bitcoin o ethereum. Durante la junta de accionistas de Berkshire Hathaway, Buffet reiteró su opinión de que el bitcoin "no vale nada porque no produce nada". Y añadió: "no pagaría ni 25 dólares por todos los bitcoins del mundo".