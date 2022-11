El podio de las mejores gestoras de planes de pensiones

Elegir al Balón de Oro no es sencillo. No es solo el futbolista que más goles ha marcado. Es importante ver en qué partidos lo ha hecho y qué trascendencia han tenido los tantos. Tampoco se puede comparar a jugadores de ligas menores con aquellos que disputan las competiciones más importantes. ¿Y por qué solo elegir delanteros? ¿Un portero o un defensa no pueden ser tanto o más relevantes para su equipo como los atacantes?

Lo mismo ocurre cuando se analizan las mejores gestoras de planes de pensiones. Las hay muy buenas en planes conservadores y otras que destacan en los productos de Bolsa. Las hay que tienen un producto estrella, pero que flojean en el resto.

También están aquellas gestoras que han tenido unos últimos años brillantes, como es el caso de Azvalor (su plan Azvalor Global Value ha rentado un 90% acumulado en tres años), pero que aún no tienen una trayectoria lo suficientemente larga en el tiempo como para compararla con otros productos.

En el ámbito de los planes más conservadores, Trea AM (en proceso de fusión con Beka Finance), Renta 4 o Ibercaja tienen algunos de los productos más sobresalientes de los últimos años. El plan Renta 4 Renta Fija es uno de los planes conservadores con mejor comportamiento en la última década, con un retorno medio anual del 1,24%. La gestora cuenta con uno de los profesionales más reconocidos del sector en este ámbito, Ignacio Victoriano. La firma también se encarga del plan de ING Naranja Renta Fija.

Trea AM (que gestiona activos para Mediolanum y Cajamar) también tiene algunos de los mejores productos conservadores. Su vehículo Trea Tranquilidad es uno de los destacados de renta fija a corto plazo (0,79% de retorno medio anual en 10 años). Su máxima responsable de inversión en bonos, Ascensión Gómez, es una de las gestoras españolas más afamadas de este activo.

Otra gestora de prestigio en el ámbito de la renta fija es Cristina Gavín, de Ibercaja. La firma aragonesa tiene planes que siempre han sobresalido en esta tipología de inversiones, que este año está sufriendo mucho. Es el caso de Ibercaja Horizonte 2028, que ha rentado un 2,57% anual de media en la última década.

Víctor Alvargonzález, fundador de la firma Nexstep Finance, considera que “invertir ahora en planes de renta fija, tras la fuerte depreciación que han sufrido los bonos, es una oportunidad de oro”.

En los planes mixtos, que combinan una parte en Bolsa y otra en bonos, vuelven a aparecer entidades como Renta 4, pero también la aseguradora Santalucía, que tiene un poderoso equipo de gestión de activos.

También la gestora Bestinver, tradicionalmente conocida por su gestión de renta variable, cuenta con el Bestinver Plan Mixto, que ha conseguido un retorno medio anual del 4% en la última década.

En esta categoría intermedia también aparecen entre los mejores varios productos de las grandes gestoras bancarias (CaixaBank, Bankinter, BBVA...), aunque hay que recordar que estas firmas tienen una oferta enorme de planes, por lo que es más fácil que alguno de ellos destaque.

Los planes de pensiones más rentables en Bolsa están fundamentalmente dedicados a la renta variable de EE UU, que ha tenido un comportamiento mucho mejor que la europea durante la última década. Así, el plan BBVA Telecomunicaciones (con un retorno medio anual del 14%) invierte en Microsoft, Apple, Facebook, Google... También hay planes con excelente retorno, como el Naranja S&P 500, que lo único que hacen es replicar la evolución del índice de la Bolsa estadounidense.