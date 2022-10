Ribera: “El nuevo bono social y el resto de ayudas estarán en vigor durante todo 2023”

Uno de los retos de Teresa Ribera es diseñar un sistema de protección de los consumidores ante la escalada del precio de la electricidad. Además de la llamada excepción ibérica o la bajada del IVA en el recibo de la luz, de cara a este invierno, el Gobierno acaba de anunciar un plan de 3.000 millones de euros, que incluye medidas energéticas como un refuerzo al bono social térmico y al eléctrico, descuentos en la factura para las familias con ingresos de hasta 28.000 euros anuales o subvenciones a las calderas de comunidades de vecinos.

Respecto a las medidas anunciadas el pasado jueves, ¿no dejan fuera a la clase media o piensan ampliarlas?

Tenemos tendencia a amortizar cada medida inmediatamente después del anuncio. Había medidas ya tomadas que ofrecen protección general a todos los consumidores eléctricos, pero sentíamos que era capital elevar la protección de los más vulnerables. Ahora se ha incrementado la dotación para el bono social térmico y aumentado el volumen de electricidad cubierto por el bono social eléctrico. Era importante subir los deciles de población con alguna cobertura, por lo que hemos creado también esa categoría temporal de familias y hogares que sufren en mayor medida el impacto de la guerra, con descuentos de hasta el 40% en su factura. Además, habrá ayudas (tarifa específica) para 1,6 millones de familias con calderas comunitarias.

¿Hasta cuándo estarán ­vigentes?

En principio, todas ellas hasta el 31 de diciembre de 2023.

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. Gabriela López

En cuanto a ese límite de 28.000 euros para recibir un descuento en la factura del 40%, ¿tendrá en cuenta el número de hijos?

La cobertura es por hogar y se modulará en función de menores y dependientes y de cuál es la renta de ese hogar. El detalle aparecerá en el decreto ley que se aprobará este martes.

¿Podrán beneficiarse todas las comunidades de vecinos?

Llegará a todas las que quieran acogerse y, como condición, tengan un sistema de discriminación, de contadores individuales.

¿Cómo se financiará este paquete de ayudas de 3.000 millones?

Tendrá cobertura presupuestaria, financiado con los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

¿Cuándo tendremos una nueva tarifa regulada de la electricidad que sustituya al PVPC?

Ya está una propuesta en fase de información pública. Nuestra intención es que pueda estar aprobada para principios de 2023.

¿Está el debate maduro en Bruselas como para fijar un límite al precio del gas en Europa?

Ha habido un proceso de maduración y aprendizaje muy intenso en las últimas semanas. Hay un consenso elevado en buscar cómo referenciar las operaciones de gas a un indicador diferente al TTF holandés. Es decir, en lugar de introducir un precio fijo máximo, la idea es que las operaciones de entrada y salida de gas en Europa o de comercio interno tomen como referencia un nuevo índice. Un índice que, en principio, se construiría sobre una cesta de indicadores de las principales plazas de gas en el mundo. Eso nos permitiría seguir contando con una referencia muy vinculada al mercado, pero también reducir la volatilidad. Funciona como una reducción del precio y no genera distorsiones.

¿Cuándo estará en vigor?

Hay convicción de que debe ser cuanto antes, pero hay dudas sobre determinados detalles. Hay que tener cuidado para que no fuerce a deshacer posiciones de contratos a largo plazo, porque esto sería peligroso. La siguiente consideración es si es una buena ocasión para ir construyendo una capacidad de compra conjunta más inteligente por los operadores europeos. Nuestra posición es que debemos ser solidarios y flexibles con respecto a los países que lo están pasando peor. Pero debemos tener cuidado para que esas medidas de aplicación para el conjunto de Europa no supongan introducir dificultades para quienes estamos en condiciones de seguir adelante en nuestro proceso de transición del sistema energético. La clave es combinar flexibilidad y seguridad.

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. Gabriela López

¿Es posible extender la excepción ibérica al resto de la UE?

Es otro debate candente. Hay un número muy importante de países que quieren extender la excepción ibérica a toda la UE. Está siendo muy buena solución para nosotros, lo que no significa que no puedan existir otras. Se necesita una salida urgente para desacoplar el precio de la electricidad y el gas en el resto de países. La excepción ibérica es la opción más inmediata. Sin embargo, es menos eficaz en aquellos países con un porcentaje muy alto de la electricidad que se genera con gas y carbón, porque hay menos colchón para una reducción promedio del precio. En ningún caso tiene un efecto negativo, como mucho neutro, pero para ellos puede no ser lo más eficaz. Para Suecia o Francia sí es una propuesta muy atractiva.

¿Cuándo ­habrá compras conjuntas de energía en la UE?

Este debate es sobre qué es objeto de compra y si es voluntario o no. Creemos que debe ser un mecanismo voluntario a ensayar rápidamente para flexibilizar el sistema. Alemania quiere que la plataforma esté ya operativa y haya un primer encargo obligatorio. La intención es tener lista una propuesta operativa a principios de 2023.