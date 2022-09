Las consultoras mantienen salarios en torno al SMI para titulados superiores

Patronal y sindicatos del sector de la consultoría retomaron este jueves las negociaciones para renovar el convenio colectivo en una nueva reunión que ha finalizado a última hora de la tarde sin acuerdo.

Fuentes sindicales explicaron a CincoDías que los representantes de la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) decidieron retirar de la mesa, por ahora, su propuesta para redistribuir hasta un 15% de la jornada anual pactada de 1.800 horas de manera irregular. Una propuesta que, en la práctica y según CC OO, supondría la posibilidad de imponer jornadas de 12 horas de trabajo efectivo.

Conseguida esta renuncia de la patronal a alargar aún más las ya prolongadas jornadas en el sector, los sindicatos calificaron de “insuficiente e indecente” la ligera modificación que ha accedido a introducir la representación de las empresas en la oferta económica.

Así, según relataron los sindicatos, de las 10 categorías profesionales que se encuentran en la actualidad por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), se pasaría a una situación en la que todavía cinco niveles profesionales quedarán por debajo de lo que se espera que alcance el nuevo SMI tras la negociación que mantienen Gobierno y agentes sociales (que podría situarlo en el entorno de los 15.000 euros).

Además, para 2023 plantean una subida salarial del 1,7% y del 1,4% para 2024 y, puesto que el convenio lleva caducado desde diciembre de 2019, no prevé subidas de sueldos ni en 2020, 2021 ni 2022. Ambos incrementos serán sin cláusula de revisión salarial en función del IPC o del incremento del SMI.

“Esto significa que mientras las empresas de este sector siguen publicando beneficios récord, pretenden seguir contratando a programadores o ingenieros de sistemas con sueldos de partida de 14.375 euros al año, profesionales que han cursado estudios superiores y un máster. Para los consultores, ofrecen salarios de 14.750 euros”, recuerda Raúl de la Torre, coordinador del sector TIC de CC OO Servicios.

De esta forma y tras esta primera reunión tras las vacaciones estivales, las posiciones siguen alejadas. UGT y CC OO reclaman para poder llegar a un acuerdo una clasificación profesional bien acotada y definida, que permita determinar claramente a qué categoría pertenece cada trabajador. En este sentido, exigen unas tablas salariales acordes a la formación de sus plantillas y a la responsabilidad de sus funciones, que no tomen como punto de partida el SMI y tengan en cuenta la inflación actual. “Quien no esté dispuesto a pagar a un físico, un matemático o un informático 17.000 euros no debería estar en el sector”, añadió De la Torre. De la misma manera, piden un aumento del plus de kilometraje, sin actualizar desde 2001 o de las dietas, que siguen teniendo las mismas cuantías desde el año 2004.

La próxima reunión será el 10 de octubre. Hasta entonces, los sindicatos van a celebrar asambleas con todos sus delegados para informar del contenido de la propuesta de la patronal y no descartan volver a las concentraciones, que se irán recrudeciendo si no perciben un cambio de actitud por parte de la AEC.