Elon Musk reconoce que los precios de los Tesla "son vergonzosos". ¿Hay solución?

Últimamente, Tesla está realizando subidas de precio en sus principales modelos. A lo largo del último año ya te hemos informado en varias ocasiones de esta situación. Y ahora, el propio Elon Musk ha reconocido que estas subidas de precios están en límites “vergonzosos”.

El CEO de Tesla afirma que los problemas que ha ocasionado la pandemia a la cadena de suministro y a la producción, sumado a la elevada inflación provocada por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia han provocado que la compañía no tuviera más remedio que subir los precios.

Elon Musk habla claro de los precios de Tesla

Ha sido en una conferencia telefónica con inversores, donde Elon Musk ha aprovechado para, además de hablar de los resultados financieros de Tesla, sobre la subida de precios de su flota de vehículos.

ampliar foto Logo de Tesla Unplash

"Hemos subido nuestros precios bastantes veces. Están francamente en niveles vergonzosos. Pero también hemos tenido un montón de choques en la cadena de suministro y en la producción y tenemos una inflación loca."

Por suerte, el consejero delegado de la compañía ha indicado que la inflación se puede reducir. lo que evitaría más subidas, además de marcar el origen de una posible bajada de precios, aunque ha dejado claro que de momento está todo en el aire.

Tal y como declara el CEO de Tesla, "Creo que la inflación disminuirá hacia finales de año. Tengo la esperanza -y esto no es una promesa- pero tengo la esperanza de que en algún momento podamos reducir los precios un poco."

Elon Musk ha dejado claro que no tienen ningún problema de demanda, más bien al contrario. Hay tantos clientes interesados en sus diferentes coches Tesla que la compañía no puede hacer frente al número de reservas, ya que no tienen capacidad de producción suficiente. Por este motivo, si bien es cierto que la compañía está haciendo lo que está en su mano para que los plazos de entrega sean más cortos, de momento es imposible.

Además, si bajase los precios la demanda aumentaría todavía más y esto empeoraría la situación. Por este motivo, Elon Musk ha indicado que no han tenido más remedio que subir el precio de su flota de vehículos eléctricos para que no haya un desfase mayor entre solicitudes y coches Tesla entregados.

Si eres un conductor que planea comprar un Tesla, nuestra recomendación es que tengas un poco de paciencia ya que ahora los plazos de entrega son eternos y los precios están disparados. Así que espera unos meses a ver si poco a poco se soluciona esta situación.