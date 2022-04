¿Se prepara una nueva subida de precios de Tesla? Apunta a que sí

Si estás dándole vueltas a la compra de un Model 3 de Tesla, es posible que ahora mismo no sea el mejor momento para ello. La firma de Elon Musk está en un proceso de regulación de precios que, por desgracia, lleva a que los precios de este modelo suban casi de forma constante. Y, por lo que parece, todo apunta que en breve esto volverá a ocurrir.

Se ha conocido una información que deja bastante claro que no está lejos que los coches eléctricos Model 3, que son los más económicos que ofrece el fabricante norteamericano, cuesten algo más. Y la subida no será especialmente baja si finalmente todo se confirma. Y no son precisamente buenas noticias lo que decimos, especialmente si tenías la intención de hacerte con uno de estos excelentes productos que tiene Tesla en España.

Una subida en Alemania que lo anuncia

Para sorpresa de casi todos los Model 3 este fin de semana han visto como su precio mínimo ha subido de una manera bastante notable. Esto lo decimos debido a que la cantidad es de nada menos que 7.000 euros, por lo que no es precisamente una variación menor. Por lo tanto, lo que se tiene que pagar para comprar este coche en el mencionado país son 49.990€, una cifra que ya es bastante considerable.

Unsplash

Esto viene a continuar con las últimas subidas de precio que se han producido no hace mucho, tanto en este modelo de Tesla como en otros (por ejemplo, el Model Y o el Long Range). La media de los incrementos estaba en más o menos un 13%, algo que ahora aumentará de nuevo por lo que parece. Ahora está por ver si esto hace que en otras regiones ocurra lo mismo, pero todo apunta a que se produzca un efecto dominó… La consecuencia de esto es que, algunos, pueden plantearse esperar para hacerse con el vehículo más barato de todos lo que ofrece la empresa creada por Elon Musk.

Los motivos de la subida de precio de Tesla

Pues según los datos que se tienen la razón para que ocurra esto es el aumento de los costes de las materias primas que se tiene que utilizar a la hora de construir los coches eléctricos de los que hablamos. Algunos ejemplos son el níquel para las baterías que se usan e, incluso, los que se emplean para el cableado que hay en el interior de los Model 3.

Bien es cierto que no hace mucho tiempo la propia Tesla ya advertía de la gran presión que había en el mercado debido a la alta inflación en la compra de materiales, lo que se combinan con unos problemas de logística que han ido en aumento desde el inicio de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, al final todo esto ha pasado factura a la compañía, que entiende que tiene que aumentar los precios a los compradores para mantener su adecuada viabilidad.